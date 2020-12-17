Сегодня, 17 декабря, проходит пресс-конференция Владимира Путина с элементами прямой линии - обращений от граждан.

Организаторы уже озвучили вопросы, которые больше всего интересуют россиян. Это недовольство дистанционным обучением в школах и вузах, социальные пособия, рост цен на товары, дефицит лекарств, плохая инфраструктуры в регионах. Также поступает много вопросов из Крыма о проблемах с водоснабжением.

Пресс-конференцию с Путиным планируют смотреть треть россиян. Продолжительность прямой линии составит около пяти часов.

"Страна" публикует главные заявления президента России. Они приводятся под видео с прямой трансляцией.

Путин трансляция сегодня:

Текстовая трансляция пресс-конференции

14:44 О санкция против Кадырова спрашивают из Чечни. Путин ответил, что санкции не только против Кадырова, а и многих других. По его словам, Кадыров представляют не только Чечню, а всю Россию, поэтому санкции не удивительны. Он пожелал чеченскому народу держаться.

14:40 Вопрос: "Будет ли Россия что-то делать, чтобы не переписывать историю?"

Путин: "Чтобы не допустить переписывания, нам надо быть самодостаточными в экономическом плане, выстраивать отношения с партерами исходя из наших интересов и учитывать их интересы. И учитывать подвиги наших предков.

Что касается Великой Отечественной войны, мы сейчас вскрываем архивы. Я уже много раз говорил, что это делают в угоду сиюминутной конъюнктуре. В том числе это касается героизации нацизма. Но в конечном итоге это не пойдет им на пользу.

Вчера Генассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма. Против две страны - США и Украина. Думаю, это их не красит".

14:34 Вопрос от иностранных СМИ: считает ли Россия себя ответственной за возобновление холодной войны, или же Россия белая и пушистая? Тут же - о применении "Новичка" и отравлении Навального.

Путин: "По известному блогеру я уже высказался. Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, в том числе "Новичок", о котором все говорят - мы вас просим, дайте нам, пожалуйста, эту информацию. Чтобы наши специалисты выехали в Германию, Швецию и во Францию и вместе с коллегами на месте разбирались в этой проблеме. Или мы вас просим приехать к нам и привезти биологический материал или хотя бы дать нам официальное заключение. Почему, несмотря на многочисленные запросы Генеральной прокуратуры, даже официального заключения не дают? Ответьте на этот вопрос.

Я чувствую ответственность, что происходит с Россией и ее народом. Это касается и возвращения Крыма в наше российское государство. Вот по Косово - все проглотили. А в Крыму пришли и проголосовали так же - вам не нравится. Вводятся определенные санкции против крымчан. Зачем вы вводите? Если это аннексия, то они не виноваты.

О том, что мы белые и пушистые. Да, по сравнению с вами мы белые и пушистые. Вы сказали, что НАТО не будет расширяться на Восток, но было две волны расширения. Разве мы не должны на это реагировать? Это не мы вышли из противоракетного договора. Вы вышли из договора по открытому небу. Вы будете нам нами летать, а мы? Почему вы считаете, что мы придурки и не можем анализировать элементарные вещи.

Но при всем при этом еще есть угроза прекращения договора СНВ. Тогда вообще ничего не останется.

После этого и ответьте сами, кто белый и пушистый, а кто - колючий и агрессивный. У нас несколько военных баз, а у США - по всему миру. У нас бюджет военные 46 миллиардов, а у США - более 700. Россия на шестом месте в мире по военному бюджету.

Если мы и не пушистые, то весьма благообразные. Настроенные на диалог.

Хочется сказать словами кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно!"

14:13 О воде в Крыму: "Проблема с водой в России. Воду подают по графику или не подают вообще. В Евпатории власти сказали, что горячей воды не будет до конца года. И почему надо по графику в Крыму - это чрезвычайная ситуация, а в Новороссийске - нет?"

Путин: "В советское время и когда Крым входил в состав Украины этим вопросов никто не занимался. Опреснение не будет эффективно. Может быть новация - в прилегающих акваториях Азовского моря, под ним, могут быть запасы пресной воды хорошие. Это дает основание рассчитывать, что проблему мы решим. Касается не только Крыма, это касается Новороссийска и Геленджика. В этих двух городах единая система сброса вод. Не было разделения между канализацией и ливневкой. Это надо построить, это в планах есть. И будет реализовано".

14:05 Вопросы о Нагорном Карабахе:

Почему эскалация произошла именно сейчас?

Об интересе Турции и России - пересекаются они или сталкиваются?

Насколько велик риск, что режим прекращения огня будет нарушаться и что будет делать Россия? Есть ли вероятность увеличения миротворческого контингента?

Путин:

"Первое. Сейчас - ситуация вышла из-под контроля, а напряжёнка длилась много лет. Не думаю, что из-за вмешательства извне. Там же были перестрелки и вот в это вылилось.

Позиция Турции основана на том, что они, как они считают, отстаивают азербайджанские территории. Но мы договорились, что боевые действия прекращаются и все останавливаются на тех позициях, на которых они были. Там возникает много вопросов, связанных с инфраструктурой...

Увеличение наших миротворцев возможно, но только после договоренностей со всеми сторонами, включая азербайджанскую".

14:01 Вопрос о террористической угрозе: "Россия осуждает террористические атаки, но и не поддерживает публикаций на пророка Мухаммеда. Где эта граница между свободой и оскорблением чувств верующих?"

Путин: "Где начинается свобода одного человека, заканчивается свобода другого. Если есть оскорбление, то понятно, что будет ответная реакция, но она не должна быть агрессивной. Ни в одной мировой религии нет намека на агрессию. Лишение жизни человека противоречит духу любой религии. Как к этому относятся в России? А что мы делаем? Россия изначально складывалась, как межконфессиональное государство. У нас не было репрессий по религиозным соображениям. Они были в отношении священников, но всех. Культура отношений разных религий, атеистов вырабатывалась годами. Надеюсь и прошу вас, чтобы этого никогда и не было.

А то, что происходит в некоторых европейских странах. Мулькитультурализм в Европе потерпел фиаско, крах. Там представители ислама составляют около 10% от местного населения, но они, как правило, эмигранты. А у нас представители разных конфессий живут в своей стране, у них другой родине никогда не было".

13:57 У Путина спросили, ждать ли гражданам новых выплат на детей из-за коронавируса. Он ответил, что рассматривается такая возможность и пообещал, что расскажет об этом подробнее позже.

13:48 Вопрос о том, не потеряет ли Россия союзников среди стран бывшего СССР.

Путин: "В Киргизии постоянно чехарда происходит. Уровень политического сознания, зрелости инстутов там не такие, как во Франции или в Германи.

Майа Санду, которая избрана - желаю ей успехов, но ничего нового она не сказала. Мы давно слышим, что нужно вывести наш миротворческий контингент из Приднестровья. Она - президент Молдовы, но гражданка Румынии. Мы выведем контингент, мы за это, когда будет создана обстановка. Мы были близки к этому с бывшим президентом. Но на него надавили и решение приднестровского вопроса было отложено. Я спросил у европейских партнеров, зачем они это сделали.

По Белоруссии. Им надо дать возможность решить свои вопросы. Лукашенко сделал это в спокойной обстановке, инициировал изменения в Конституцию. Сейчас вмешательство извне там имеет место. Ничего хорошего никогда так не получается.

Я через маску вижу, что вы улыбаетесь. Но это имеет принципиальное значение. Все, что вброшено извне, работает не как успокоительное, а как граната… У нас скоро будет мероприятие в рамках СНГ, мы пообсуждаем там задачи".

13:36 Вопрос по бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который обвиняется в работе ОПГ, организации убийств.

Путин ответил, что отношения с Фургалом у него были хорошие, но обвинительная статья очень серьезная, исключений быть не может.

13:33 Вопрос о мастурбации Дзюбы от Матч ТВ: "Кто-то посочувствовал Дзюбе. Но он не сам это выложил, ему помогли. Это вопрос отчасти спортивный. В эту ситуацию может попасть любой. Должна ли такая ситуация влиять на профессиональную деятельность?"

Путин: "Ответ очевидный - не должна. Дзюба пусть сам разбирается со своими связями. Он публичный человек. Имейте это в виду, это урок. Но на профессиональную деятельность не должна отразиться".

Потом Путин спросил у журналистки: "А вы смотрели это видео Дзюбы?" Журналистка ответила, что посмотрела первые кадры. А Путин сказал, что он не смотрел.

13:21 Вопрос от "Коммерсанта" об обнулении президентских сроков: "Вы готовы идти на следующий срок? Или вы не хотите быть хромой уткой? Почему вы решили так солидаризироваться с этой идеей?"

Путин: "Я еще не принял для себя решение, пойду ли я в 2024 году. Но это стоило того, чтобы была стабильность в стране".

Второй вопрос - по обвиняемому по подозрению в госизмене Ивану Сафронову.

Путин: "Его судят не за журналистскую деятельность. Надо смотреть степень содеянного для общественности. Ему вменяется шпионаж там. Самое страшное, что может быть, это предательство. Это не очень хорошо звучит для тех, кто доверял и доверяет этому человеку. Я вам сочувствую и ему сочувствую, если он оступился. Но если он на протяжении времени сдавал информацию спецслужбам за деньги... Вопрос его помилования - это уже другой вопрос".

13:16 Вопрос: "Кто для вас самый комфортный переговорщик? И о Северном потоке - 2. США оказывает беспрецедентное давление. Достоим?"

Путин: "Все люди высокого класса подготовки. Я работаю со всеми, не делю на хороших или плохих. Где-то надо идти на компромиссы, где-то настаивать на наших интересах. Вы упомянули разные страны - Турцию, Беларуссию, а Китай? У меня дружеские отношения с Си Цзинпином. У нас вот с Эргоданом расходятся мнения на некоторые вопросы. Но он хвостом не виляет, он мужчина, идет до конца".

Он продолжил: "Точно так же и "Северный поток - 2", очевидно, выгоден для экономики Германии. Это соответствует национальным интересам Европы и Германии. Это очевидная вещь, как дважды два - четыре. Не нужно быть газовиком или экономистом - это соответствует национальным интересам Германии (а у нас там много друзей). Политическое руководство ФРГ старается не вмешивается, но поддеривает. Там осталось 160 километров в однониточном исполнении, проект практически завершен. Я надеюсь, что и новая администрация [президента США] отнесется к своим партнерам, своим союзникам уважение, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках".

13:08 Путин говорит, что очень много вопросов от граждан ему пришло о качестве связи из-за периода на дистанционку.

"До конца 2021 года проблема будет закрыта, во всех учебных заведениях будет Интернет. А до 2030 года мы проведем Интернет во все населенные пункты, где живет по 150 человек", - сказал он.

12:59 Вопрос: "Почему изменения Конституции именно в этом году?"

Путин: "Всему свое время. Предыдущая Конституция принималась, когда в Москве танки стреляли. Это было не где-то там, а здесь. Она сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир, создала базу для политического развития. Сейчас другая ситуация, в соотвествии с ней мы должны были и внести коррективы, поправки. Например, социальные гарантии по индексации пенсий. Как в 93 году это можно было записать в Конституцию? Тогда вообще по полгода не платили, это факт. Сейчас нужно не позволить руководителям в будущем не делать этого".

"На каждый случай же не будешь применять атомную бомбу, а вооруженные силы были почти развалены. Теперь даже наши оппоненты говорят, что у нас наиболее эффективная армия мира", - сказал Путин.

12:56 Вопрос от Первого канала: "Когда теперь будет рывок [России в экономике] в связи с ковидом?"

Путин перечисляет, сколько денег направлено на прямую поддержку граждан и пострадавших отраслей.

"Стратегические цели никто не отменял. Правительство работает достаточно эффективно. Ваш канал показал нашу беседу членами правительства (когда Путин ругал министра сельского хозяйства Патрушева за рост цен, - Ред.). Некоторые упустили момент по росту цен. А изменения в правительстве - инициатива правительства. Председатель ничего не инициирует. Нужна стабильность. Все будет по плану".

12:46 Вопрос из Петербурга: "Когда откроют границы?"

Путин: "Мы с вами любим Петербург. Это одна из лучший мировых столиц, магнит для туристов... Сейчас заболеваемость ковида какая в Петербурге?"

Журналист: "Высокая".

Путин: "Вот об этом и речь. Уровень загруженности коем выше 85%. Как только врачи позволят, так границы и откроем. А пока можно пользоваться возможностями внутреннего туризма".

12:45 Рязанский журналист пожаловался на притеснения со стороны героев его публикаций.

"Ваша работа связана с определенными рисками, ничего не поделаешь. Наоборот, раз такая реакция пошла, проплаченная реакция, должна указать, что вы на правильном пути. А своих коллег попрошу обратить внимание на Новорязанское ТЭЦ. А вы мужайтесь, ничего необычного не произошло, обо мне тоже всякую фигню пишут", - отметил Путин.

12:36 Вопрос от журналиста из Рязани, которая стояла с табличкой "Я беременна". Один из чиновников, говорит она, спас семь человек во время масштабного пожара в Рязанской области 7 октября. "Жители нашей области подписали прошение с просьбой дать ему героя России. Он, Греков Игорь, заслужил звание?"

Путин: "Как это связано с тем, что вы беременна?"

Журналистка: "Я была беременна в прошлом году, табличка яркая. В этом году опять такое счастье у меня".

Путин: "Понятно, вы нас надули, ну ничего. Посмотрим, что можно сделать по Грекову".

12:28 Вопрос от ростовских журналистов: "Какие перспективы Донбасса вы видите, перспективы отношений Украины и России?"

Путин: "Украинские власти приходили с лозунгом объединения страны. Но ничего не получается. Они, когда приходят, опираются на большинство избирателей. А когда попадают во власть, то начинают колебаться, оглядываться на националистические силы. Не хватает им мужества. Так происходит и сейчас".

"Мы когда встречались в Париже, то договорились. Но ничего не разблокировано, ничего не сделано в плане политического урегулирования. В Киеве говорят, что они не собираются Минские соглашения выполнять. А они подтверждены резолюцией Собвеза ООН, то есть приобрели силу международного закона. Так, в одностороннем порядке, ничего им пересмотреть не удастся", - продолжил Путин.

Завершил он так: "Урегулирование будет. Вопрос: когда? Это зависит во многом от украинской власти. А Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс. Мы будем наращивать поддержку не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества".

12:23 Вопрос: "Кто отравил Навального?"

"Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. Если это так, а это так, я вас уверяю, то этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А если это так, тогда это интересно. Кому он нужен-то? Если бы хотели [отравить], довели бы до конца", - ответил Путин.

Он продолжил: "Это трюк, чтобы напасть на первых лиц. Он [Навальный] хочет дать понять, что я человек такого же калибра. Но не этими трюками надо пользоваться, чтобы добиваться признания со стороны людей. Свою состоятельность надо доказывать делами, программой".

12:15 Путин о расследовании по поводу его бывшего зятя Шамалова: "Я почитал материал этот, он же как бы меня касается. Но не дочитал. Его невозможно прочитать, там компиляция, все навалено. В итоге все же говорится, что это бывший зять…"

"Самое главное: источник издания - аноним. Это то же самое, что и хакеры, взломавшие почту Демократической партии в 2016 году. Цель публикации понятна - это вмешательство во внутриполитическую жизнь страны", - отметил Путин.

12:10 Вопрос от Сергея Шнурова.

"Самый козырный вопрос про Навального я оставлю коллегам. А мой вопрос такой, почему русские хакеры на этот раз не помогли избраться Трампу? А своих же не бросают. На какую должность теперь может рассчитывать Трамп? Приютите ли вы его, как Сноудена? Первый вопрос. Второй - как описывать эту жизнь без ненормативной лексики?"

Путин: "Говорите: редиска. Язык наш богатый. Спасибо, что сейчас не использовали ненормативную лексику, как вы делаете это на сцене".

"О Трампе - это не вопрос, а провокация. Мы не помогали избраться Трампу… Мы исходим из того, что вновь избранный президент поймет, что происходит, он человек опытный. Рассчитываем, что все проблемы - ну, не все, а хотя бы часть - будет решаться при новой администрации. Трампу не надо трудоустраиваться. У него большая база поддержки, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни", - сказал Путин.

12:06 Из Магнитогорска вопрос о мусорной реформе.

Путин: "Задача, которая стоит - перенести нагрузку на утилизацию мусора с граждан на производителей. Вот в автопроме есть утилизационный сбор, в других сферах он тоже должен быть".

11:54 Путину задают вопрос о том, что в регионах людям жить очень сложно, цены растут, ситуация сложная. Как с этим быть?

Президент России расскаал, что у него был жесткий разговор с Министерством сельского хозяйства о ценах. "Причина - цены пытались подтянуть к мировым. Сейчас соглашения с производителями подписаны. Надеюсь, реакция будет в ближайшие дни", - ответил Путин. Отметим, что реакция уже была. На следующий день после того разговора с правительством подешевели макароны, подсолнечное масло, консервы в ряде торговых сетей.

Путин продолжил о пособиях - что семьям, где сложная финансовая ситуация, материнский капитал начали выплачивать налом.

11:47 У Путина спрашивают о происхождении коронавируса, давал ли он задание спецслужбам выяснить это. "Слухов много, никаких подтверждений обвинений в чей-то адрес - нет. Надо не искать виновных, в объединять усилия", - отметил он.

По словам президента России, важно снять санкции и ограничения с тех стран, которые поставляют вакцину, лекарства, оборудование.

"По поводу заданий спецслужбам - мы не должны тут это обсуждать. Тут задали вопрос о возможности вмешательства в наши выборы. Конечно, будут вмешиваться. Поэтому мы это знаем и готовимся. Но сможем противостоять эффективно, если подавляющее число наших граждан будут понимать: а) это вмешательство, б) надо противостоять и мы сами должны решать свою судьбу. Вот в США в некоторых штатах даже заперещны международные наблюдатели. У нас ничего такого нет", - говорит Путин.

11:45 Путин комментирует, почему врачи в некоторых регионах не получили надбавки за ковид-работу, а в ряде регионов не хватает лекарств. Говорит, что систематизировал все жалобы, на все власть отреагирует.

11:42 Вопрос из Новосибирска: "А вы поставили себе прививку от коронавируса? Достаточно ли будет вакцин россиянам, если сейчас Россия еще другим будет оказывать помощь?"

Путин: "Я всех призывают самым внимательным образом относится к рекомендациям специалистов. Они нам говорят о том, что те вакцины, которые попадают в оборот подходят для определенных возрастных групп (Путину 68 лет - Ред.). Для таких, как я, вакцины пока не добрались. Для таких, как я, вакцина пока не добралась. Я человек законопослушный, пока вакцину, как вы говорите, не поставил. Но обязательно сделаю, когда это станет возможным. Делать нужно временной разбег между прививками между вакцинами от гриппа и коронавируса".

"О всеобщей вакцинации - это нужно делать. Наша вакцина эффективная и безопасная, не вижу причин не вакцинироваться. Момент, связанный с помощью иностранным государствам - скажу это еще раз: наша цель - провести вакцинацию внутри страны. У нас до сих пор не хватает железа - оборудования, чтобы произвести вакцину. Вот от гриппа уже 70 миллионов россиян привились. Вот что и по коронавирусу нужно делать. В начале следующего года у нас будет уже миллионы вакцины", - продолжил Путин.

"О сотрудничестве с другими странами. Компонентов у нас достаточно, чтобы вакцина производилась за границей", - завершил Путин.

11:31 Путина спрашивают о выборах в Госдуму в будущем году.

"Что касается выборов в парламент в 2021 году. Отличия будут. У нас приняты поправки в Конституцию - парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию правительства. Это существенным образом повышает значимость депутатского корпуса. Это первое. Второе - по поводу новых партий: не пора ли политическим тяжеловесам уступить место новым партиям. Это не партиям решать, а людям. Думаю (да не думаю, а точно) до 16 партий сможет участие в кампании, чтобы не собирать подписи", - начал Путин.

"Традиционные политические партии - они хорошо известны - выспутает с патриотических позиций. Подходы, инструменты разные, а цель одна - благополучие и развитие страны", - завершил Путин.

11:27 Путин о тестировании и вакцине продолжает: "У нас тестирование - мы входим в тройку мировых лидеров. Лекарства мы начали продавать отечественные. И наконец вакцинация. Россия первой изобрела вакцина и начинала вакцинацию. Эффективность - 95-97%. Ни одного случая серьезных побочных явлений у нас нет. К нам иностранцы повернулись. Вот компания из АстраЗенека обратилась. Уверен, что результат сотрудничества будет хороший".

11:18 Вопрос от кремлевского пула, из Ново-Огарево: "Какая степень готовности российской системы здравоохранения? Проводится ли разбор полетов? Это и проблема недостатка лекарст, и их маркировка. Как теперь будет идти реформа здравоохранения?"

Путин: "К таким масштабах оказалась не готова ни одна система мира. Но есть пример, как была организована работа у нас. Конечно, наша система оказалсь более эффективна. Недостаток лекарств - все это есть и мы видим. Смотрите, когда наши китайские друзья сообщили о проблеме, мы сразу решили вопрос на границе, не потеряли время зря. 270 тысяч коек мы развернули, построили 40 центров - поликлиник, часть из них силами Минобороны. Это говорит о том, что мы готовы оперативно реагировать. У нас уже более полумиллиона врачей. Мы переподготовили медицинский персонал, ввели доплаты для красной зоны".

"Производство масок, которые всем надоели, мы увечили в 20 раз - такое много где бывает. Количество лекарств увеличили в два раза. Я взял информацию из колл-центра, что лекарств не хватает. Сейчас это проблема логистики, но промышленность среагировала", - говорит Путин.

11:09 Первый вопрос из Магадана: "Год был плохой или все-таки было что-то хорошее?"

Путин: "Что значит плохой? Это как погода - она не бывает плохой или хорошей, погода и есть погода. Если вы о коронавирусе... Локдаун, сокращение производства - все это имело место. Но при всем огромном количестве проблем - проблем море! - мы встретили их достойно. Возможно, лучше, чем в других странах мира, которые гордятся устойчивостью экономики и службами здравоохранения".

Потом президент России перешел к своим любимым цифрам. "У нас сейчас падение ВПП 3,6% - это меньше, чем во многих странах, в том числе в США. Промышленное производство - 3%. Производство сельского хозяйства в хорошей зоне - плюс 1,8%. Банковский сектор в весьма удовлетворительном состоянии. Доход банков - 1 триллион 300 миллиардов рублей. Падение реальных доходов, к сожалению, будет около 3%. Госдолг у нас и так был минимальным, а сейчас еще и снизился. Международные резервы подросли - на 4 декабря где-то 587 миллиардов долларов. А 70% бюджета уже формируется не за счет нефтегазового сектора. Несмотря ни на что, мы достойно отметили День Победы. За что я хочу поблагодарить граждан: мы подтвердили, что лежит в основе российской идентичности - это единение. Это поддержка ближнего своего".

11:06 Началась пресс-конференция.

Организаторы сделали интерактив. Путин сидит в Ново-Огарево. Но его стол выводят так, будто он с журналистаим.

11:01 Несколько журналистов - представители кремлевского пула - рядом с Путиным все-таки есть.

10:58 "Меняйте маски каждый час или полтора, будем об этом напоминать", - сказал Песков журналистам.

10:57 Помимо Москвы есть несколько точек сбора журналистов. Они в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Туле, Ставрополе и Нижнем Новгороде.

10:56 Песков находится не в Ново-Огарево с Путиным, а в Центре международной торговли с журналистами. Он будет модератором.

"Я снимаю маску, так как рядом никого нет, а всех вас прошу оставаться в маске", - сказал Песков. Он, напомним, уже переболел коронавирусом вместе со своей женой Татьяной Навкой.

10:51 На сколько вопросов успевал ответить Путин на пресс-конференции в разные годы. Рекорд был в 2008 году - 80 вопросов.

10:43 Организаторы предполагают, что прямая линия Путина будет очень долгой - до вечера.

10:31 На пресс-конференцию уже пришел Сергей Шнуров.

Организаторы сделали Шнурову замечание из-за отсутствия маски на лице. Он ответил: "Я в маске, просто вы ее не видите".

Музыкант, который занимает пост гендиректора канала RTVi, заявил, что его вопрос будет касаться международной политики.

По словам Сергея Шнурова, на пресс-конференцию он пошел, потому что "более достойных журналистов на канале нет".

10:22 Вот так выглядит рассадка в Центре международной торговли в Москве - главной точке сбора СМИ. Путина там не будет, он выйдет на связь из подмосковной резиденции по видеосвязи.

10:19 До пресс-конференции менее часа. На российском Первом канале рассказывают, что коронавирус не входит в топ вопросов, которые россияне отправляют Путина с сайта moskva-putinu.ru и владимиру-путину.рф. Социальная тематика граждан интересует намного больше.