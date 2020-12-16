В рамках расследования дела о самой большой коррупционной схемы времен Порошенко "Роттердам+" НАБУ опубликовало запись разговора, между топ-менеджера ДТЭК и некого иностранного лица о назначении женщины-кандидата на пост главы Минэнерго.

Об этом сказано в презентации, которую НАБУ представило на заседании Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики 15 декабря.

"Есть один кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношение, и на сегодня это кандидат, который будет предложен, и если за нее проголосуют и она получит поддержку - это достаточно облегчит нашу жизнь. Поскольку мы с ней говорим на общем языке, она из министерства, она все знает. Она... Ее последняя должность в министерстве была директор Департамента электроэнергии. Она в курсе всего, и я надеюсь, что она сможет... И она хороший персонаж с точки зрения, что очень решительная и готова быстро работать. Итак, она - моя последняя надежда", - говорит представитель ДЭТК в ходе этого разговора собеседнику.

Также топ-менеджер, в частности, говорит, что "нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в секторе ...".

Разговор происходил в марте-апреле 2020 года. После этого и.о. министра энергетики назначили Ольгу Буславец, бывшую директора Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают человеком Рината Ахметова. В ноябре Кабмин уволил Буславец и назначил Юрия Бойко и.о. министра энергетики. Впрочем, она остается в должности первого заместителя министра энергетики.

Напомним, ранее "Страна" подробно описывала схему "Роттердам+", с помощью которой, по мнению экспертов, смотрящие за энергетикой (а в их список входили люди из ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко, в частности, Игорь Кононенко) и лояльный к ним бизнеснесмен Ринат Ахметов (в его комапнию ДТЭК входит большинство тепловых электростанций Украины) получали сверхприбыли.

Также мы писали о том, что в конце августа дело о схеме "Роттердам+" закрыли.

В ноябре стало известно, что ВАКС оставил дело "Роттердам+" открытым.