С 16 января 2021 года - то есть ровно через месяц - в силу вступит одна из самых жестких норм языкового закона. Вся сфера услуг перейдет на украинский язык. На обслуживание на русском можно будет пожаловаться - правда, наказывать за это смогут не раньше, чем через полтора года.

За месяц до очередного витка украинизации мовный омбудсмен Тарас Креминь конкретизировал, каких сфер это коснется и что будут делать с нарушителями.

Интересно, что предупреждения Креминя были опубликованы на сайте Кабинета министров. То есть с мнением мовного наблюдателя солидарно все правительство.

Разбирали, что собираются украинизировать уже через месяц и получится ли это.

От магазинов до больниц

Согласно закону, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

"На практике это означает, что украинский потребитель наконец получит право на обслуживание государственным языком по умолчанию - в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке тому подобное. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон", - рассказал Креминь.

Правда, формулировка спорная - население Украины, которое массово говорит по-русски, никто не спрашивал, нужно ли ему было такое право.

Омбудсмен добавил, что требование по обслуживанию на государственном языке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах, в том числе кружках и секциях, медицинском обслуживании, предоставлении социальных услуг и т.д.

В общем, любые услуги.

К примеру, если соцработник или волонтер придет к инвалиду с гуманитарной помощью и первым заговорит по-русски, он нарушит закон. То же касается и врачей.

Украинизация услуг - это не только вербальное общение, напоминает Креминь. На украинском языке должна быть информация на ценниках, инструкциях, билетах, меню и т. д. При этом она может дублироваться и на других языках.

"Дайте жалобную книгу"

Уполномоченный по защите государственного языка призвал потребителей жаловаться на нарушителей с 16 января, если они не исправят ситуацию в ответ на просьбу.

Сайт Кабмина приводит слова Креминя о том, что информацию о нарушении можно зафиксировать в книге жалоб, которая, по мнению "шпрехенфюрера", есть в сфере услуг.

"В случае нарушения права на получение информации и услуг на украинском языке потребителю целесообразно зафиксировать нарушения в книге жалоб", - написал Креминь.

Отметим, что ведение Книги отзывов и предложений Кабмин отменил еще в 2019 году. А в 2020 году Минэкономики окончательно упразднило Книги жалоб, поскольку предприниматели тратили на них до 44 млн грн в год, а решать эффективно проблемы это не помогало.

Теперь потребители могут жаловаться на качество обслуживания только в Госпродпотребслужбу - на "горячую линию", электронную почту, через соцсети. Однако омбудсмен не уточнил, нужно ли обращаться туда по поводу русского языка.

Зато Креминь посоветовал отправить жалобы в его секретариат - в письменном виде или по электронной почте.

"При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельства и доказательства, подтверждающие нарушения", - пояснил мовный омбудсмен. То есть по сути украинцев призывают записывать людей, заговоривших по-русски, на видео.

Будут ли соблюдаться новые запреты?

О штрафах речь пока не идет. Ранее мы писали, что штрафовать бизнес начнут с 16 июля 2022 года, хотя механизм наказания нарушителей уже прописан.

Работать это будет так: уполномоченный или его представитель составят акт и объявят субъекту хозяйствования предупреждение. В течение 30 дней он должен будет устранить нарушение.

Если в течении года поймают на еще одном языковом нарушении - составят протокол и выпишут постановление о штрафе (при желании его можно будет обжаловать в суде).

Для первого раза штраф составит от 5100 до 6800 грн. Повторное админнарушение в течение года повлечет уже штраф в размере от 8500 до 11 900 грн.

Но, учитывая, что до этого еще полтора года, вряд ли украинцы начнут массово переходить на мову при обслуживании клиентов.

Впрочем, здесь вопрос к тому, насколько активно начнут "кошмарить" сферу услуг работники секретариата мовного омбудсмена. А также разнообразные "активисты".

Как видим, Тарас Креминь уже не первый раз призывает присылать ему видео с нарушениями. То есть власти действительно больше рассчитывают на тех, кто будет жаловаться. Видимо, потому, что штат секретариата омбудсмена ограничен Кабмином в 50 человек. И для массовых проверок этого вряд ли хватит.

Еще один вопрос - с доказательной базой. Будут ли видео, снятые любителями, иметь доказательную силу в суде? В этом есть огромные сомнения. И не исключено, что в будущем большинство мовных штрафов будут отменяться в судебном порядке.

Плохая же новость в том, что штраф Креминь или его подчиненные смогут налагать без всякого суда - сугубо по собственному произволу. И не нести никакой ответственности, если суд сочтет взыскание незаконным.

Пока же этих штрафов нет, аппарат "шпрехенфюрера" сможет отработать систему мониторинга нарушений. И это будет показательный период с точки зрения того, сколько реально в Украине людей, готовых жаловаться властям на русскоязычных.

При этом скорее всего большинство актов межличностного общения будет все равно проходить на языке клиента. Поскольку это сотни тысяч коммуникаций в день, которые проверить физически невозможно. Кроме того, в закон заложена возможность перехода на язык клиента.

"Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон", - уточнял этот момент Тарас Креминь.

Очевидно, что использование покупателем русского или английского языка равноценно такой просьбе. Особенно, если клиент - иностранец и вообще не понимает украинского.

То есть, если в магазине к продавцу обратятся по-русски - он вполне может отвечать на том же языке.