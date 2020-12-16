Верховная Рада поддержала проект бюджета на 2021 год. В нем предусмотрели увеличение расходов на власть и силовиков.

Расходы на Верховную Раду в 2021 году составят 2,5 млрд гривен. В 2020 году было 2,3 млрд грн, то есть добавили 247 млн грн.

В эту сумму входит оплата труда Аппарата ВР, закупка товаров и услуг, содержание автобазы, управление админзданиями, функционирование столовой, освещение информационной деятельности Рады, а также расходы на деятельность депутатов (компенсация проезда, траты на канцелярские приборы, городские и междугородние телефонные разговоры, командировки помощников депутатов в избирательные округа, расходы, связанные с организацией встреч с избирателями).

Расходы на Офис президента по сравнению с прошлым годом вырастут на 39%. Его содержание будет стоить бюджету 1,269 млрд грн.

На 79,3 млн вырастут расходы на Кабмин - до 2,43 млрд грн.

На 143,2 млн больше достанется обслуживающей ВИП-пациентов "Феофании". Ее финансирование на 2021 год - 1,15 млрд.