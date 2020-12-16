По состоянию на утро среды, 16 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 622 человека.

Напомним, что вчера, 15 декабря, в стране был зафиксирован 8 416 случай заражения.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 919 704 человека. Выздоровело за последние сутки 12 549 пациентов (всего с начала пандемии - 535 417 человек - Ред.).

Умерло за сутки 264 человека (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 15 744 - Ред.). Госпитализированы за сутки 3 242 человека. Среди новых зараженных 501 ребенок и 579 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 858 человек), Львовской области (600), Запорожской области (801) и Одесской области (861).

Ранее "Страна" сообщала, что глава МОЗ сообщил, когда Украина надеется получить первую вакцину от коронавируса.

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