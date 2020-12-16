Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) еще 14 декабря изменил меру пресечения для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрия Грымчака. Вместо домашнего ареста теперь будет личное обязательство.

Об этом решении суда в соцсети сообщил его адвокат Дмитрий Мельник. Он же и выложил подтверждающие документы.

"Решением Высшего антикоррупционного суда от 14.12.2020 Грымчаку Ю.Н. изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство", - кратко написал Дмитрий Мельник.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "взяточное дело" соратника Юрия Луценко Грымчака направили в суд.

Также мы рассказывали, что Грымчаку продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца.

Кроме этого мы информировали, что суд в три раза снизил залог экс-замминистру Юрию Грымчаку.