Известный российский врач и заодно популярная телеведущая Елена Малышева рассказала о том, каким препаратом следует сбивать высокую температуру больным Covid-19.

По ее мнению для этой цели лучше всего подходит обычный парацетамол. Елена Малышева также назвала этот препарат универсальным средством.

По ее мнению, парацетамол "глобально подходит всем".

"Самое главное - он разрешен беременным и кормящим матерям", - рассказала врач в эфире телепрограммы "Жить здорово", как передает Gazeta.

Телеведущая объяснила, что парацетамол является жаропонижающим препаратом, его безопасность "доказана с самым высоким критерием" для беременной кормящей женщины и малыша или плода.

Однако Малышева предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет. Она уточнила, что это лекарственное средство "вызывает судороги, если его дают для снижения температуры". Врач добавила, что как взрослым, так и детям также можно принимать ибупрофен.

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