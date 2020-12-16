Вчера, 15 декабря, в Раде прошло большое совещание фракции "Слуги народа" с участием президента Владимира Зеленского, на котором обсуждались кандидатуры некоторых будущих министров.

После окончания работы первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы по назначению министров в четверг, 17 декабря.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"За кандидатов на должности министров будут голосовать скорее всего в четверг", - рассказал Корниенко.

Корниенко также заявил, что сегодня, 16 декабря вопрос об увольнении экологического министра Романа Абрамовского Верховна Рада рассматривать не будет.

"Этот вопрос отложили, то есть его заявление голосоваться не будет. Будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, президентом, депутатами", - добавил Корниенко.

По его словам, на 16 декабря в повестке дня пленарного заседания Рады только один кадровый вопрос - заявление об отставке министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

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