В Житомирской области "черные лесорубы" незаконно вырубили огромный участок леса, нанеся державе убытков на сумму 6,3 миллиона гривен. Масштабную вырубку на территории Бабичовского сельского совета выявила Госэкоинспекция Полесского округа (ГЭИ).

"Личности злоумышленников не установлены. Учитывая, что нарушение имеет признаки уголовного, ГЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые и будут искать нарушителей", - отметил Андрей Малеваный, председатель Государственной экологической инспекции.

По словам главы ГЭИ, лица, совершившие преступление, будут возмещать убытки, причиненные окружающей среде, и нести уголовную ответственность.

"За такую ​​вырубки браконьеры, кроме уплаты всей суммы убытков, также будут нести ответственность согласно статье 246 Уголовного кодекса, предусматривающей штраф за нарушения на сумму от 17 до 25 500 гривен или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет", - добавил Андрей Малеваный, как передает пресс-служба ГЭИ.

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