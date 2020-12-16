Наблюдательный совет "Нафтогаза" решил выплатить гигантскую премию бывшему исполнительному директору компании Юрию Витренко, которого сейчас Зеленский предлагает назначить первым вице-премьером-министром энергетики. Размер премии составляет 4 миллиона долларов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники, знакомых с итогом заседания набсовета НАКа, состоявшегося еще 14 декабря.

"Такое решение было принято вчера", - сказал один из собеседников агентства.

Как писала "Страна", еще в феврале Витренко подал иск в Печерский суд Киева на свою же компанию "Нефтегаз". чтобы обязать ее выплатить ему премию за полученные от "Газпрома" 2,918 млрд долларов. Он считал невыплату ему премии нарушением трудового законодательства.

В ноябре он опять через суд потребовал от "Нафтогаза", из которого уже к тому моменту уволился, заплатить ему 94 миллиона гривен.

Отметим, что в начале года, по поручению Зеленского, правительство и Рада запретила госкомпаниям выплачивать крупные бонусы своим топ-менеджерам, что и вызвало недовольство Витренко и его последующие иски.

Но теперь, вопреки этому распоряжению президента, накануне вероятного назначения в правительство, Витренко получит от государственной компании огромные деньги. Причем без всякого суда.