Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 16 декабря
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 16 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 264.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
- Киев - 95 160 случаев
- Винницкая область - 20 093 случаев
- Волынская область - 28 923 случаев
- Днепропетровская область - 50 316 случаев
- Донецкая область - 30 466 случаев
- Житомирская область - 34 611 случаев
- Закарпатская область - 26 432 случаев
- Запорожская область - 43 835 случаев
- Ивано-Франковская область - 41 082 случаев
- Киевская область - 50 040 случаев
- Кировоградская область - 7 375 случаев
- Луганская область - 8 166 случаев
- Львовская область - 54 833 случаев
- Николаевская область - 24 749 случаев
- Одесская область - 59 974 случаев
- Полтавская область - 30 466 случаев
- Ровенская область - 36 974 случаев
- Сумская область - 36 251 случаев
- Тернопольская область - 31 581 случаев
- Харьковская область - 63 178 случаев
- Херсонская область - 14 643 случаев
- Хмельницкая область - 35 157 случаев
- Черкасская область - 32 803 случаев
- Черновицкая область - 37 266 случаев
- Черниговская область - 25 330 случаев
Напомним, за все время пандемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 161 случай повторного заражения Covid-19. Из них 12%, то есть 250 человек, медицинские сотрудники.
Как сообщала "Страна", в Национальном антикоррупционном бюро Украины, чей глава Артем Сытник в октябре перенес COVID-19, заразились коронавирусом 122 сотрудника. На изоляции сейчас находятся 16 человек.