В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 16 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 264.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Киев - 95 160 случаев

Винницкая область - 20 093 случаев

Волынская область - 28 923 случаев

Днепропетровская область - 50 316 случаев

Донецкая область - 30 466 случаев

Житомирская область - 34 611 случаев

Закарпатская область - 26 432 случаев

Запорожская область - 43 835 случаев

Ивано-Франковская область - 41 082 случаев

Киевская область - 50 040 случаев

Кировоградская область - 7 375 случаев

Луганская область - 8 166 случаев

Львовская область - 54 833 случаев

Николаевская область - 24 749 случаев

Одесская область - 59 974 случаев

Полтавская область - 30 466 случаев

Ровенская область - 36 974 случаев

Сумская область - 36 251 случаев

Тернопольская область - 31 581 случаев

Харьковская область - 63 178 случаев

Херсонская область - 14 643 случаев

Хмельницкая область - 35 157 случаев

Черкасская область - 32 803 случаев

Черновицкая область - 37 266 случаев

Черниговская область - 25 330 случаев

Напомним, за все время пандемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 161 случай повторного заражения Covid-19. Из них 12%, то есть 250 человек, медицинские сотрудники.

Как сообщала "Страна", в Национальном антикоррупционном бюро Украины, чей глава Артем Сытник в октябре перенес COVID-19, заразились коронавирусом 122 сотрудника. На изоляции сейчас находятся 16 человек.