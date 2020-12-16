Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 16 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 264.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

  • Киев - 95 160 случаев
  • Винницкая область - 20 093 случаев
  • Волынская область - 28 923 случаев
  • Днепропетровская область - 50 316 случаев
  • Донецкая область - 30 466 случаев
  • Житомирская область - 34 611 случаев
  • Закарпатская область - 26 432 случаев
  • Запорожская область - 43 835 случаев
  • Ивано-Франковская область - 41 082 случаев
  • Киевская область - 50 040 случаев
  • Кировоградская область - 7 375 случаев
  • Луганская область - 8 166 случаев
  • Львовская область - 54 833 случаев
  • Николаевская область - 24 749 случаев
  • Одесская область - 59 974 случаев
  • Полтавская область - 30 466 случаев
  • Ровенская область - 36 974 случаев
  • Сумская область - 36 251 случаев
  • Тернопольская область - 31 581 случаев
  • Харьковская область - 63 178 случаев
  • Херсонская область - 14 643 случаев
  • Хмельницкая область - 35 157 случаев
  • Черкасская область - 32 803 случаев
  • Черновицкая область - 37 266 случаев
  • Черниговская область - 25 330 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, за все время пандемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 161 случай повторного заражения Covid-19. Из них 12%, то есть 250 человек, медицинские сотрудники.

Как сообщала "Страна", в Национальном антикоррупционном бюро Украины, чей глава Артем Сытник в октябре перенес COVID-19, заразились коронавирусом 122 сотрудника. На изоляции сейчас находятся 16 человек.

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