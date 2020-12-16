Полиций разоблачила в Киеве банду из шести человек, которая завладевала брошенными квартирами, не оформленными в Госреестре, меняли замки и переписывали имущество на себя при помощи подставных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"Пресечена деятельность организованной преступной группы, которая завладевала квартирами в Киеве. Сообщено о подозрении 6 членам организованной преступной группы, которая проводила деятельность на территории города Киева по завладению недвижимым имуществом граждан", - указано в сообщении.

Члены банды искали имущество, которое не было зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, какое-то время никем не использовалось или его собственники умерли.

Они сразу меняли замки в таких квартирах и переписывали их на себя при помощи поддельных документов и подставных лиц. Оказалось, что в период с 2018 по 2019 год они таким образом завладели четырьмя квартирами в столице и уже оформили на них права собственности.

Вследствие документирования деятельности организованной преступной группы установлено, что ее членами в течение 2018 - 2019 годов проведено незаконное перерегистрацию прав собственности на 4 квартиры. Сейчас шести членам ОПГ сообщено о подозрении по девяти статьям. В частности, по: ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 162 УК Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители задержали в Сумах гражданина Беларуси, который продавал квартиры в несуществующих домах и, кроме этого, находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве.

Как сообщала "Страна", в Украине мошенники пытаются завладеть данными банковских карт выступая от имени "Укрпочты". Для остановки распространения фишинговых сообщений и блокировки мошеннических сайтов служба информационной безопасности "Укрпочты" уже обратилась в правоохранительные органы и Киберполицию Украины.