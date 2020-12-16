Бюджет забытой эпидемии

Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. Голосование прошло без сучка, без задоринки – голосов набралось с лихвой, так как и "Слуга народа" голосовала дружно, и группы мажоритарщиков не артачились, и "Батькивщина" помогла благодаря собственным договоренностям. Однако 290 "за" вовсе не означает, что бюджет настолько хорош – в первую очередь это означает, что у основной массы "слуг народа" пока еще небольшие аппетиты в отношении "помощи на развитие округов", с которой всегда кормились провластные мажоритарщики.

Что касается сути бюджета, то он не лучше и не хуже, чем все бюджеты последних лет: точно такой же минимальный рост соцвыплат, точно такой же перекос в пользу силовых структур и центральной власти. И точно такое же несоответствие ключевым потребностям страны.

Один из ключевых недостатков госбюджета-2021 еще до его принятия обозначила врач-инфекционист Ольга Голубовская: финансирование здравоохранения не соответствует ни его нормальному функционированию в принципе, ни – тем более – его работе в условиях пандемии.

Еще во времена печально известной Ульяны Супрун был принят закон, в котором государство само себе указало, что на медицину надо направлять 5% ВВП. Эта статья закона ни разу не выполнялась за все три года после его принятия, но если раньше на это мало обращали внимания, то во время эпидемии коронавируса на такое не обращать внимания уже просто невозможно.

Однако и в госбюджете-2021 здравоохранение получило лишь 4% ВВП, что в процентном отношении даже меньше, чем бюджет медицины в секвестрированном бюджете 2020 года.

Что это может означать? Что украинские врачи и медсестры уже получают зарплаты, которые стимулируют их работать в Украине, а не уезжать за рубеж? Что у нас запас койко-мест, оборудованных кислородом, достаточен для любого максимума заболеваемости? Или правительство и парламент настолько убеждены в том, что в 2021-м всех вакцинируют и что эпидемия закончится, что ее уже не принимают в расчет?

Если это так, то в бюджете должны быть хотя бы средства на вакцинирование. Однако и их там нет. То есть финансированием антиэпидемических мер, видимо, опять собираются заниматься в ручном режиме. Вероятно, для кого-то это выгодно.

Закон об особом статусе продлен еще раз. Ради Запада

Еще одно вчерашнее решение парламента – продление закона об особом статусе Донбасса еще на один год. Эпидемия депутатского лицемерия, которая началась еще в 2015 году, успешно пролонгирована до конца 2021-го.

По сути, вчера честно проголосовали только две фракции. "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовала за, потому что она реально хочет выполнения Минских соглашений. "Батькивщина" проголосовала против, потому что она выполнения Минских соглашений не хочет (или, по крайней мере, решила сыграть на милитаристских настроениях в тот момент, когда "Евросолидарность" решила голосовать за).

Если же спросить большинство тех, кто голосовал за в "Слуге народа" или той же "Евросолидарности" – выступают ли они за то, что прописано в законе, за который они проголосовали, – они будут открещиваться руками и ногами.

Очевидно, что большинство и нынешнего парламента не готово претворить в жизнь мирный план по Донбассу. Они все еще считают, что проведение выборов до передачи границы под контроль Украины, особый порядок самоуправления для Донбасса или амнистия ударят по их электоральным рейтингам. Или просто боятся, что вслед за принятием законов под политическую часть Минских соглашений начнется бунт радикалов.

Как бы там ни было, очередная власть в очередной раз продлила закон, единственная цель которого – формировать у Запада иллюзию, будто Киев за Минские соглашения. Вот только работает эта иллюзия все хуже и хуже.

Показательный разгон: власть против малого бизнеса

Вчера в центре Киева собралась обещанная накануне акция протеста "упрощенцев" против ввода обязательных кассовых аппаратов и очередного локдауна. По большому счету, это была самая крупная протестная акция возле парламента за весь 2020 год – не говоря уже об активности ее участников.

Так что "Save ФОП" свое обещание выполнила, пообещав продемонстрировать власти свою готовность бороться до конца за права малого бизнеса. Однако и власть продемонстрировала, что она готова противостоять таким акциям, – поскольку ни разу за весь 2020 год она так жестко не обходилась с протестующими, как это было вчера.

Судя по всему, власть отнеслась к протестам малого бизнеса не как к обычным акциям, а как к потенциальной опасности возникновения нового Майдана. Участники акции действительно пытались устанавливать палатки на Майдане Независимости, а потому такой сценарий не был исключен: ведь любой Майдан может начаться по одному поводу, а потом к нему подключатся другие, и первоначальная цель может оказаться забытой.

Так что, похоже, жесткая реакция власти на протесты "упрощенцев" – это своего рода профилактическая акция, которая должна продемонстрировать всем остальным недовольным, что силовики готовы выполнить любой ее приказ. Что, впрочем, вряд ли испугало радикалов: ведь очевидно, что на их возможных акциях комплектующие от палаток будут не единственным средством борьбы с силовиками.

Ну, а "упрощенцам", похоже, придется смириться с новым законодательством и с локдауном: власть продемонстрировала, что с их протестами готова разбираться силовыми методами. И посольства G7 по этому поводу "обеспокоенность" высказывать не станут.

Заступятся ли за Черновол националисты?

Экс-нардепу от "Народного фронта" Татьяне Черновол официально вручено обвинение в убийстве технического сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова. Согласно ее же сообщению, дело об умышленном поджоге здания офиса ПР передано в суд.

Черновол поблагодарила тех, кто ее поддерживает, хотя поддержка на самом деле невелика: под зданием ГБР, где вручалось обвинение, находилась, по сути, только массовка "Евросолидарности" во главе с Петром Порошенко.

Параллельно появилось заявление экс-секретаря СНБО Александра Турчинова – что вполне логично, поскольку Черновол как соратница Сергея Пашинского входит в команду этого политика.

Гораздо менее логично, правда, то, что заявил Турчинов. По его словам, власть (названная "реваншистами") игнорирует расследование 35 активистов Майдана, погибших 18 февраля, зато преследует участницу революционных событий. Хотя на самом деле никто и никогда не заявлял, что нужно забыть о расследовании убийств майдановцев – даже оппозиция всегда говорила о том, что нужно расследовать все убийства, вне зависимости от того, с какой стороны они были.

Кроме того, обвинение в том, что убийства майдановцев до сих пор не расследованы, нужно предъявлять, в первую очередь, прошлой власти, которая "рулила" страной пять лет, но этих пяти лет ей не хватило для того, чтобы найти и наказать убийц хотя бы с одной стороны (убийц с другой стороны эта власть покрывала постановлением об амнистии).

Так что все сравнения убийцы с Майдана с его жертвами – не более чем неудачная пропагандистская акция, цель которой – показать, что судить хотят не бывшего нардепа от "Народного фронта", а весь Майдан в лице Черновол.

Цель такой пропаганды – поднять на защиту соратницы Пашинского все националистические силы, чтобы вновь поставить их под знамена Порошенко. Однако результат местных выборов, на которых "Евросолидарность" фактически "съела" и "Нацкорпус", и, в значительной мере, "Свободу", лучшая вакцина для этих партий в отношении совместных акций под крылом Петра Алексеевича.

Отравление Навального: о чем расследование?

Главным международным событием последних дней стало расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального, опубликованное СМИ сразу четырех стран. Расследование, которое выглядит внушительно, однако ничего не доказывает.

Даже если принять на веру все, что говорится в данном материале, можно лишь прийти к выводу о том, что восемь сотрудников ФСБ по какой-то причине негласно сопровождали Навального во время его поездок по России. Все остальное (включая главное - причастность к отравлению) не подтверждается в расследовании даже косвенными фактами.

Правда, по словам авторов материала, за главным российским оппозиционером следовали не обычные опера, а сотрудники сверхсекретного и сверхмощного научно-исследовательского института ФСБ. Но при этом не объясняется, как такие суперспециалисты запороли сразу две попытки отравления Навального на территории собственной страны.

Если же свести версию о преследовавших оппозиционера суперспециалистах с реальностью, то остается прийти к выводу, что они намеренно недотравливали "подопечного". А поскольку российской власти явно невыгодна вся эта история, то следующий вывод – это то, что ФСБ работает против Кремля.

Но, поскольку нет оснований подозревать ФСБ в подыгрывании Западу в борьбе против Путина, то все же можно прийти к выводу, что с расследованием что-то не так. И его единственная цель – дать руководству США и ЕС повод для новых санкций против России. Причем, учитывая возобновление работ по завершению "Северного потока-2", эти санкции должны бить именно в данном направлении.

Впрочем, сработает этот план или нет, станет очевидно уже в ближайшие дни по реакции одного человека – Ангелы Меркель. Поскольку, несмотря на пакет антироссийских санкций, лежащий в Конгрессе США, единственное, что может сейчас остановить завершение "СП-2", – это решение правительства Германии. А оно за вчерашний день никаких месседжей по поводу отравления Навального не озвучило.