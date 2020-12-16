Украинским учителям напомнили, что регистрация для добровольной сертификации начнется уже 18 января. Проверка собственных способностей не только предоставит "отгул" во время следующей аттестации учителей, но и гарантирует надбавку в размере пятой части от ставки в случае успешного прохождения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"В сертификации учителей начальных классов 2021 смогут принять участие 2000 педагогов. Соответствующий приказ опубликован на сайте МОН. Добровольная регистрация учителей начнется 18 января 2021 и продлится до 31 января. Регистрация может быть прекращена досрочно, если бланки регистрационных карточек-заявлений сформируют 2000 человек", - указано в сообщении.

При этом для каждой области и Киева определено ограниченное количество педагогов, которые могут пройти сертификацию. Это число зависит от общего количества начальных классов в каждом регионе:

в Днепропетровской и Львовской областях - по 141,

в Одесской области - 125,

в Киеве - 122,

в Киевской области - 110,

в Харьковской области - 107.

В ведомстве напомнили, что сертификация - это внешнее оценивание профессиональных компетенций учителей. Делается это, чтобы определить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, которые владеют методиками компетентного обучения и новыми образовательными технологиями, а также способствуют их распространению.

Сертификация предусматривает три этапа:

- оценивания профессиональных знаний и умений участников сертификации;

- самооценки участником сертификации собственной педагогического мастерства;

- экспертная оценка профессиональных компетенций участников сертификации путем изучения практического опыта их работы.

К каждому следующему этапу получают доступ учителя, которые успешно прошли предыдущий. Успешное прохождение сертификации позволяет получать надбавку в размере 20% к зарплате и может засчитываться как прохождение очередной (внеочередной) аттестации. Сертификат действителен три года.

Предполагается, что в будущем, с развитием реформы "Новая украинская школа", сертификация заменит аттестацию педагогов. В прошлом году из двух тысяч кандидатов прошли сертификацию лишь 902 учителя из тех, кто изъявил желание проверить собственные навыки.

О количестве мест для каждого региона и необходимых для регистрации документах можно ознакомиться на сайте ведомства.

Напомним, украинским школам придется работать по новым правилам. На днях Минздрав обнародовал санитарный регламент для учебных заведений, который начнет действовать уже с 1 января 2021 года.

Как сообщала "Страна", осенью 2019 года из-за угрозы урезать надбавки учителя вышли на протест под здание Верховной Рады.