Что нужно для добровольной сертификации учителя. Фото: МОН

Украинским учителям напомнили, что регистрация для добровольной сертификации начнется уже 18 января. Проверка собственных способностей не только предоставит "отгул" во время следующей аттестации учителей, но и гарантирует надбавку в размере пятой части от ставки в случае успешного прохождения. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки. 

"В сертификации учителей начальных классов 2021 смогут принять участие 2000 педагогов. Соответствующий приказ опубликован на сайте МОН. Добровольная регистрация учителей начнется 18 января 2021 и продлится до 31 января. Регистрация может быть прекращена досрочно, если бланки регистрационных карточек-заявлений сформируют 2000 человек", - указано в сообщении.

При этом для каждой области и Киева определено ограниченное количество педагогов, которые могут пройти сертификацию. Это число зависит от общего количества начальных классов в каждом регионе:

  • в Днепропетровской и Львовской областях - по 141,
  • в Одесской области - 125,
  • в Киеве - 122,
  • в Киевской области - 110,
  • в Харьковской области - 107.

В ведомстве напомнили, что сертификация - это внешнее оценивание профессиональных компетенций учителей. Делается это, чтобы определить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, которые владеют методиками компетентного обучения и новыми образовательными технологиями, а также способствуют их распространению.

Сертификация предусматривает три этапа:

 - оценивания профессиональных знаний и умений участников сертификации;
 - самооценки участником сертификации собственной педагогического мастерства;
 - экспертная оценка профессиональных компетенций участников сертификации путем изучения практического опыта их работы.

К каждому следующему этапу получают доступ учителя, которые успешно прошли предыдущий. Успешное прохождение сертификации позволяет получать надбавку в размере 20% к зарплате и может засчитываться как прохождение очередной (внеочередной) аттестации. Сертификат действителен три года.

Предполагается, что в будущем, с развитием реформы "Новая украинская школа", сертификация заменит аттестацию педагогов. В прошлом году из двух тысяч кандидатов прошли сертификацию лишь 902 учителя из тех, кто изъявил желание проверить собственные навыки. 

О количестве мест для каждого региона и необходимых для регистрации документах можно ознакомиться на сайте ведомства. 

Напомним, украинским школам придется работать по новым правилам. На днях Минздрав обнародовал санитарный регламент для учебных заведений, который начнет действовать уже с 1 января 2021 года.

Как сообщала "Страна", осенью 2019 года из-за угрозы урезать надбавки учителя вышли на протест под здание Верховной Рады

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