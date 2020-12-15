Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что органы здравоохранения страны, где коронавирус поразил даже представителей королевской династии, недооценили угрозу новой волны COVID-19.

Его слова приводит агентство Associated Press.

"Я думаю, что большинство специалистов не увидели перед собой волны вируса, они говорили лишь об отдельных очагах болезни", - признал Лёвена.

Заявление премьера прозвучало накануне представления выводов независимой комиссии, изучавшей борьбу с пандемией в стране. Комиссия заключила, что власти Швеции не смогли должным образом защитить пожилых людей в домах престарелых от COVID-19 и что шведская система ухода за престарелыми имеет серьезные структурные недостатки. Поэтому почти половина смертей от COVID-19 в стране произошла в домах престарелых.

Власти Швеции с самого начала придерживались сдержанной позиции относительно вируса и не вводили жестких ограничений.

С начала пандемии в Швеции коронавирусом заразились более 320 тысяч человек, свыше 7,5 тысяч умерли. При этом уровень смертности в стране оказался намного выше, чем в соседних Норвегии, Финляндии и Дании.

Ранее "Страна" писала, что впервые за 120 лет в Швеции из-за коронавируса упадет продолжительность жизни.

Мы также сообщали, что в ноябре Швеция ужесточила карантин, запретив собрания более 8 человек.