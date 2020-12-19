В субботу, 19 декабря, отмечают День украинской адвокатуры. Сегодня поздравляют адвокатов, их помощников и всех, кто связан с этой деятельностью.

Стать адвокатом в Украине может тот, кто получил высшее юридическое образование и имеет минимум два года стажа в области права. Кроме этого, нужно пройти стажировку у действующего адвоката либо два года проработать в должности прокурора или судьи.

Будущий адвокат проходит квалификационный экзамен и в случае успешной сдачи - получает свидетельство адвоката и приносит специальную присягу.

Собрали картинки, открытки и поздравления к этой дате.

Пусть радуют адвокатские победы и достижения. С праздником!

Желаю, чтобы ваш кропотливый труд приносил свои плоды в виде уважения, благодарности, финансового успеха. С Днем адвоката!

Этой серой зимней датой

Поздравляю адвокатов!

Пусть удача идет рядом,

И приносит клад за кладом.

Желаю выигрывать дело за делом,

Сражайся за правду открыто и смело.

Поздравляю с этой датой самых лучших адвокатов!

Пять фактов об адвокатах

1. Корни адвокатского дела находятся в Древней Греции и Древнем Риме.

2. И в прошлом, и в настоящем адвокаты должны обладать хорошими ораторскими способностями.

3. В католической церкви до 1983 года существовала должность — адвокат дьявола. Он собирал аргументы против канонизации очередного праведника. Существовала и должность защитник Бога, который собирал аргументы за канонизацию.

4. В 1871 году адвокат Клемент Валландигэм защищал в США человека, обвиняемого в убийстве во время ссоры в баре. Валландигэм настаивал, что пострадавший сам случайно застрелился, доставая пистолет из кармана. Чтобы продемонстрировать это, адвокат положил пистолет себе в карман. Вынимая его, он случайно выстрелил в себя, поскольку пистолет оказался заряженным. От ранения он скончался, а его подзащитного оправдали.

5. После того, как в Англии в 1798 году умер самый богатый человек - Уильям Дженненс - не имевший семьи и завещания, тяжба между его родственниками длилась 117 лет. В итоге 2 миллиона фунтов наследства были полностью истрачены на услуги адвокатов.