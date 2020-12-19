В субботу, 19 декабря, отмечают День украинской адвокатуры. Сегодня поздравляют адвокатов, их помощников и всех, кто связан с этой деятельностью.
Стать адвокатом в Украине может тот, кто получил высшее юридическое образование и имеет минимум два года стажа в области права. Кроме этого, нужно пройти стажировку у действующего адвоката либо два года проработать в должности прокурора или судьи.
Будущий адвокат проходит квалификационный экзамен и в случае успешной сдачи - получает свидетельство адвоката и приносит специальную присягу.
Собрали картинки, открытки и поздравления к этой дате.
Пусть радуют адвокатские победы и достижения. С праздником!
Желаю, чтобы ваш кропотливый труд приносил свои плоды в виде уважения, благодарности, финансового успеха. С Днем адвоката!
Этой серой зимней датой
Поздравляю адвокатов!
Пусть удача идет рядом,
И приносит клад за кладом.
Желаю выигрывать дело за делом,
Сражайся за правду открыто и смело.
Поздравляю с этой датой самых лучших адвокатов!
Пять фактов об адвокатах
1. Корни адвокатского дела находятся в Древней Греции и Древнем Риме.
2. И в прошлом, и в настоящем адвокаты должны обладать хорошими ораторскими способностями.
3. В католической церкви до 1983 года существовала должность — адвокат дьявола. Он собирал аргументы против канонизации очередного праведника. Существовала и должность защитник Бога, который собирал аргументы за канонизацию.
4. В 1871 году адвокат Клемент Валландигэм защищал в США человека, обвиняемого в убийстве во время ссоры в баре. Валландигэм настаивал, что пострадавший сам случайно застрелился, доставая пистолет из кармана. Чтобы продемонстрировать это, адвокат положил пистолет себе в карман. Вынимая его, он случайно выстрелил в себя, поскольку пистолет оказался заряженным. От ранения он скончался, а его подзащитного оправдали.
5. После того, как в Англии в 1798 году умер самый богатый человек - Уильям Дженненс - не имевший семьи и завещания, тяжба между его родственниками длилась 117 лет. В итоге 2 миллиона фунтов наследства были полностью истрачены на услуги адвокатов.