Полиция разоблачила сеть телефонных мошенников. Фото: Twitter

В Харькове разоблачили сеть мошенников, которые при помощи телефонов выдавали себя за сотрудников банка и наводящими вопросами выманивали у граждан деньги с их счетов. В месяц контора "зарабатывала" более семи миллионов гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Установлено, что в период с июня по декабрь 2020 злоумышленники организовали в Харькове три "колл-центра". "Операторы" осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину", – указано в сообщении.

Деятельность группы была организована по всем правилам работы настоящих колл-центров. Для этого организаторы схемы даже арендовали офис, закупили туда компьютеры, наняли на работу администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, их обучению. "Работу" контролировало "начальство", а также пристально следило за выполнением плана по обману граждан. 

Полиция разоблачила сеть телефонных мошенников. Фото: Нацполиция

Полиция разоблачила сеть телефонных мошенников. Фото: Нацполиция

Всю необходимую информацию злоумышленники получали из базы данных некоего российского банка, который продолжает работать на территории Украины. 

Полиция разоблачила сеть телефонных мошенников. Фото: Нацполиция

Полиция разоблачила сеть телефонных мошенников. Фото: Нацполиция

Одновременный рейд по 14 таким "офисам" был проведен разными родами правоохранительных органов по всей Харьковской области. По месту обысков нашли компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140 тысяч гривен. 

Полиция разоблачила сеть телефонных мошенников. Фото: Нацполиция

Полиция разоблачила сеть телефонных мошенников. Фото: Нацполиция

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители задержали в Сумах гражданина Беларуси, который продавал квартиры в несуществующих домах и, кроме этого, находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве.

Как сообщала "Страна", мошенники в интернете выманивают деньги под видом якобы предоставления государственных компенсационных выплат по 8 тысяч гривен.

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