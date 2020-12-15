В Харькове разоблачили сеть мошенников, которые при помощи телефонов выдавали себя за сотрудников банка и наводящими вопросами выманивали у граждан деньги с их счетов. В месяц контора "зарабатывала" более семи миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Установлено, что в период с июня по декабрь 2020 злоумышленники организовали в Харькове три "колл-центра". "Операторы" осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину", – указано в сообщении.

Деятельность группы была организована по всем правилам работы настоящих колл-центров. Для этого организаторы схемы даже арендовали офис, закупили туда компьютеры, наняли на работу администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, их обучению. "Работу" контролировало "начальство", а также пристально следило за выполнением плана по обману граждан.

Всю необходимую информацию злоумышленники получали из базы данных некоего российского банка, который продолжает работать на территории Украины.

Одновременный рейд по 14 таким "офисам" был проведен разными родами правоохранительных органов по всей Харьковской области. По месту обысков нашли компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140 тысяч гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители задержали в Сумах гражданина Беларуси, который продавал квартиры в несуществующих домах и, кроме этого, находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве.

Как сообщала "Страна", мошенники в интернете выманивают деньги под видом якобы предоставления государственных компенсационных выплат по 8 тысяч гривен.