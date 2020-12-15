Из-за зернышка кукурузы в Тернопольской области умер ребенок возрастом год и два месяца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зернышко перекрыло ему дыхательные пути.

Но родственники девочки уверены: потеряли ее из медиков, которые не оказали должной помощи. Врачи же утверждают, что мама с тетей сами не захотели лечить ребенка у них и ушли.

Мама маленькой Эвелины после смерти дочери на успокоительных, говорит ее сестра Оксана Платко, и не в состоянии рассказывать, что произошло в тот день. Говорит, что ребенку в тот день стало плохо.

Две сестры машиной завезли девочку в районную больницу в десяти километрах от села.

"Нас приняли в травмпункт, давали первую помощь - травматолог и гинеколог. Как они это делали? Никак! Посветили телефоном в горло - что-то у ребенка в горле есть или нет", - рассказывает сестра потерпевшей.

После этого, по словам женщины, они где-то пол часа ждали педиатра. Ребенок был бледный и задыхался.

"Он снял маску, посветил, говорит: здесь ничего нет. Я говорю: "Может анализы сделать? То делайте". Они - ничего. Я говорю: "Дайте нам в Тернополь допуск, дайте еще что-то". На то - ответ нет", - вспоминает женщина.

В то же время, районный педиатр рассказывает совсем другую историю. Что предлагали родным скорую, которая должна была доставить ребенка в Тернополь, но они куда-то делись вместе с девочкой.

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