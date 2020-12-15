Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планирует в январе отправиться в Китай расследовать происхождение коронавируса, о чем в организации говорили еще в ноябре.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление члена миссии Фабиана Лендертца.

По словам Лендертца, эксперты ВОЗ уже ведут обсуждения с китайскими учеными. Скорее всего, сначала эксперты поедут в Ухань, где впервые была выявлена вспышка коронавируса.

"Это не о том, чтобы найти страну-виновника. Это о том, чтобы попытаться понять, что произошло, а потом посмотреть, можем ли мы на основе этой информации попытаться уменьшить риск в будущем", - пояснил цели миссии Лендертц.

Ученые планируют выяснить, циркулировал ли вирус раньше, чем о нем стало известно. Для этого они собираются изучить медицинские образцы, собранные до пандемии. Другой линией расследования будет изучение рынка в Ухане - возможного места, откуда вирус передался от животного человеку. Группа ВОЗ также будет собирать образцы летучих мышей и других животных, которые могли бы быть носителями вируса.

Лендертц добавил, что команду не информировали о каких-либо ограничениях во время их работы в Китае за исключением двухнедельного карантина. Миссия ВОЗ в Китае продлится от четырех до пяти недель.

"Будет отчет от этой миссии, но я уверен, что это не даст нам полного ответа", - сказал ученый.

Это уже не первая поездка экспертов ВОЗ в Китай с подобными целями. В конце июня в ВОЗ анонсировали, что едут в КНР расследовать происхождение коронавируса.

В августе в организации отчитались, как прошла эта поездка.