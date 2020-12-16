В Австрии с 19 декабря ужесточают правила въезда иностранцев, особенно, если они прибыли из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Австрии.

Так, прежние правила въезда в страну останутся только для граждан 10 государств: Австралии, Финляндии, Ирландии, Исландии, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи и Уругвая.

Для остальных нужно будет отсидеть 10 дней на домашнем карантине и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус от этого обязательства не освободит. Сдать тест можно будет за собственный счет лишь после пятого дня изоляции. Это касается как ПЦР-теста, экспресс-теста, так и теста на антиген.

При въезде в страну всем в обязательном порядке придется заполнить форму, которая дает согласие на прохождение карантина, однако документ рекомендуется распечатать заблаговременно, его образцы можно найти на сайте Минздрава Австрии.

Если изоляция еще не закончилась, а желания оставаться в Австрии нет, можно покинуть страну, однако для этого должны быть обеспечены все меры безопасности.

Исключение в отправке на карантин (при условии отрицательного ПЦР-теста) сделают только для следующих категорий: сотрудников гуманитарных организаций, медицинского сопроводительного персонала, дипломатов с карточкой легитимации, тем, кто прибывает по вызову в суд или же с рабочими целями (например, для круглосуточного ухода за пожилыми людьми), а также для транзитных пассажиров.

Напомним, правительство Австрии разрешит кататься на горных лыжах уже с 24 декабря, в канун католического Рождества. Однако при этом отели для туристов в стране останутся закрытыми.