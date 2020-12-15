В Житомире у пьющей матери соцслужбы забрали пятерых детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Соцслужбы пришли в многодетную семью с проверкой и застали женщину пьяной. Малышей поместили в больницу, ведь дети были голодные, двое - с простудой", - говорится в материале.

Отмечается, самому маленькому ребенку было всего три месяца.

Медики утверждают, что дети были голодные, но послушные. А к ним за несколько дней не пришла ни мать, ни отец.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове руководитель Центра соцслужб получила срок за то, что не заметила пыток в неблагополучной семье.

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