У многодетной матери-алкоголички в Житомире забрали пятерых детей. Видео
В Житомире у пьющей матери соцслужбы забрали пятерых детей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Соцслужбы пришли в многодетную семью с проверкой и застали женщину пьяной. Малышей поместили в больницу, ведь дети были голодные, двое - с простудой", - говорится в материале.
Отмечается, самому маленькому ребенку было всего три месяца.
Медики утверждают, что дети были голодные, но послушные. А к ним за несколько дней не пришла ни мать, ни отец.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове руководитель Центра соцслужб получила срок за то, что не заметила пыток в неблагополучной семье.
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