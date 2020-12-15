В Минздраве рассказали о заболеваемости столбняком, дифтерией и коклюшем среди украинцев в этом году, а также призвали регулярно проходить вакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих от подобных заболеваний.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"12 случаев столбняка зафиксировано в Украине в 2020 году. Последний случай диагностирован 21 ноября в Волынской области: 59-летний мужчина заразился из-за травмы правого предплечья. На 5-й день пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации и поставлен диагноз "столбняк". У больного было тяжелое состояние: головокружение, запрокинута голова, напряженные мышцы спины и шеи, периодические генерализованные судороги, прогрессирующее онемение мимических мышц (сардоническая улыбка), тризм (спазм) мышц лица", - указано в сообщении.

Больной, по словам врача, в последний раз делал прививку от столбняка в 2006 году, а повторно проходить вакцинацию от этого заболевания следует каждые 10 лет. В целом за этот год в Украине зафиксировали 12 случаев заражения столбняком, из которых пятеро - дети в возрасте от 10 до 14 лет, один подросток и шесть взрослых. Речь идет о Волынской, Николаевской и Винницкой, Ровенской, Львовской, Черниговской, Киевской, Полтавской и Харьковской областях.

Столбняк - это инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani. Инфицироваться возможно из-за попадания грязи в рану, в результате укусов животных и травмирования острыми предметами или обломками древесины. От человека к человеку это заболевание не передается.

Без своевременной медицинской помощи болезнь может привести к смерти. Единственный надежный способ защититься от столбняка - вакцинация.

Однако за 10 месяцев этого года в Украине прививки от столбняка сделали лишь 64,8% детей до года. Охват прививками в других возрастных категориях: 18 месяцев - 66,4%, 6 лет - 46,5%, 16 лет - 63%, взрослые - 39,3%.

Вакцинацию для профилактики столбняка, дифтерии и коклюша в соответствии с Календарем прививок нужно проводить в возрасте двух, четырех, шести и 18 месяцев после рождения. Затем повторную иммунизацию следует пройти в 6 и 16 лет, а затем повторять каждые 10 лет. Медики напомнили, что все прививки от столбняка и дифтерии в любом возрасте являются бесплатными.

Напомним, в Верховную Раду внесли законопроект №4142 о системе общественного здоровья, который больше известен как закон об обязательной вакцинации.

Как сообщала "Страна", в Украине в календарь профилактических прививок включат как обязательную конъюгированную пневмококковую вакцину. Это произойдет в случае принятия парламентом законопроекта № 4142 "О системе общественного здоровья", который также устанавливает презумпцию согласия при вакцинации детей.