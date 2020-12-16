Минздрав разработал план вакцинации против COVID-19 и определил группы риска, которым будут проводиться прививки в первую очередь за счет государства.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Минздрава.

Так, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что это это почти 21 миллион украинцев.

По его словам прежде всего будет проводиться вакцинация:

медицинских работников;

военнослужащих ВСУ, которые участвуют в ООС;

работников образования, Национальной полиции и Нацгвардии;

лиц, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.);

работников социальной сферы;

больных в возрасте от 60 лет, которые зарегистрированы и проживают в районе обслуживания лечебных учреждений.

В Минздраве ожидают, что вакцинация уязвимых групп населения против COVID-19 в Украине начнется в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина получит вакцину одной из последних в мире, наряду с африканскими странами.

Также мы писали о том, что в США уже началась вакцинация от коронавируса.