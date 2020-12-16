Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассчитывает, что первые партии вакцины от коронавируса прибудут в страну уже в феврале 2021 года. Это будет препарат от Pfizer.

Об этом глава Минздрава заявил в интервью НВ.

"Мы очень рассчитываем на то, что первые вакцины мы получим уже в первом квартале следующего года. Сейчас стараемся делать все, чтобы первые дозы были в Украине в феврале", - сообщил Степанов.

По его словам, МОЗ уже провело переговоры по стратегии хранения вакцин, которые (в частности разработка Pfizer) требуют ультранизких температур около -80°C, с промышленными предприятиями страны, имеющими холодильные мощности.

"Около миллиона доз мы будем в состоянии сохранять", - заверил чиновник.

Степанов добавил, что вакциной от Pfizer в первую очередь будут прививать те категории населения, которые Минздрав может "очень четко проконтролировать": медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования. Это объясняется специфическими условиями хранения и применения вакцин упомянутой компании.

Всего Минздрав планирует вакцинировать около 21 миллиона украинцев, добавил глава ведомства.

Судя по названным Степановым срокам, как и прогнозировалось, Украина получит вакцину одной из последних в мире - вместе с африканскими странами.

Между тем в США вакцинация уже идет полным ходом.