Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) решила изучить, как влияет работа хирурга в свой день рождения на выживаемость пациентов после операций.

Оказалось, что шанс умереть во время операции или спустя до 30 дней после нее выше, если хирург оперировал в собственный день рождения.

Результаты наблюдений ученых опубликованы на сайте BMJ.

Авторы исследования проследили, как различаются результаты операции, проводимой в день рождения хирурга, от результатов в обычные дни. Для этого они проанализировали более 980 тысяч операций, выполненных 47 489 хирургами в период с 2011 по 2014 год. Из них 0,2 процента были выполнены в день рождения хирургов.

Ученые обнаружили, что уровень смертности в обычный день составлял 5,6 процента, а в день рождения – 6,9 процента. Смертность учитывалась, если она наступила в течение 30 дней после операции.

"Хирурги могут испытывать относительно большую нехватку времени – чувствовать, что нужно торопиться завершить процедуры вовремя – в свой день рождения, потому что у них могут быть важные планы на вечер", - объясняют авторы работы такие результаты.



К возможным причинам повышенного риска смертности исследователи также отнесли разговоры с членами бригады по случаю дня рождения, отвлекающие оповещения по телефону и перенос основных обязанностей на ассистента.

По словам ученых, о том, что на клинические результаты влияют отвлекающие факторы, давно известно. Их исследование просто позволило количественно оценить это, выбрав дни рождения хирургов как возможный отвлекающий фактор.

Вообще врачебные ошибки могут быть вызваны самыми разными причинами. Ранее "Страна" писала о судебном разбирательстве по поводу такой ошибки, повлекшей смерть пациента.

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