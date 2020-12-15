В Минздраве рассказали, стоит ли бояться повторного заражения коронавирусом, кто этому подвержен и скоро ли планету накроет пандемия мутаций коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"Сегодня появляются сообщения о случаях повторного инфицирования SARS-CoV-2 в мире. И хотя точных данных о причинах и интервалах повторного заражения еще нет, регистрация таких случаев имеет важное значение для ученых, исследующих наличие и длительность иммунитета к новому коронавирусу. Ученые стремятся понять роль иммунного ответа при первом и повторного инфицировании", - указано в сообщении.

Так, медики ссылаются на научно-популярный журнал medRxiv, который в сентябре этого года опубликовал исследование о повторном заражении коронавирусом в Катаре. В течение изучения было обнаружено, что первый и второй вирусы, которые привели к заражению, - разные. Из 133 266 респондентов у 243 ПЦР-тест обнаружил повторное заражение через примерно 45 дней после первого, но только у 12 пациентов было достаточно данных о вирусном геноме в обоих случаях. При этом только в двух случаях были обнаружены идентичные вирусные геномы после первого и второго положительных тестов, что указывает на длительную инфекцию, которая так и не исчезла за несколько недель между двумя положительными тестами, а в шести других случаях генетических изменений не было достаточно, чтобы сделать твердый вывод о повторном заражении.

Пока что точно определить период времени, спустя который количество антител начинает резко сокращаться, невозможно. Уверенность есть только в том, что тяжело перенесшие заболевание пациенты обзаводятся большим количеством антител. Поэтому пока что ученые предполагают, что более подвержены повторному заражению люди, которые перенесли более легкую форму коронавируса.

Также медики заверили, что бояться мутаций коронавируса еще рано, так как за примерно год своего существования он изменился ничтожно мало, даже несмотря на количество организмов, через которые прошел.

В Украине случаи повторного заражения коронавирусом регистрировались на уровне 0,25% от общего числа зараженных с начала пандемии. Так, спустя 40 дней после первого заболевания коронавирус обнаружили у 2 161 украинца, из них 250 человек (12%) являются медицинскими работниками и сталкиваются с заболеванием регулярно. Однако подтверждений того, что это разные вирусы или что один из них мутировал, нет.

Напомним, британские ученые заявляют, что люди, переболевшие коронавирусом, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода. Всемирная организация здравоохранения пока не может подтвердить эти выводы.

Как сообщала "Страна", со времени распространения пандемии Covid-19 по миру, в сети появилось множество ценных и полезных рекомендаций о том, как обезопасить себя от коронавируса. Часть советов о том, как остановить вирус и что сделать, чтобы не заразиться, оказались фейками. Например, утверждения о том, что перчатки неэффективны, курильщики болеют реже, а заразиться Covid-19 можно даже через одежду, вызвали только путаницу в обществе. "Страна" разбиралась, какие советы действительно могут помочь, а какие - всего лишь плод фантазии.