30-летний житель пригорода Токио Такахиро Сираиси приговорен к смертной казни за убийство восьми женщин и одного мужчины в 2017 году. Преступника прозвали "киллером из Твиттера" за то, что он убивал людей, которые делились своими суицидальными мыслями в социальной сети.

Об этом сообщает Kyodo News.

По данным издания, Сираиси знакомился с пользователями Твиттера, которые писали на своих страницах в социальной сети о желании покончить жизнь самоубийством. Он приглашал их к себе в квартиру, расположенную в 36 км от Токио, после чего убивал и расчленял тела своих гостей.

Защита подсудимого настаивала, что опубликованные в Твиттере сообщения свидетельствуют о молчаливом согласии жертв уйти из жизни. В связи с этим адвокаты просили смягчить обвинение Сираиси на более мягкую статью об убийстве человека. Они также утверждали, что их клиент в моменты убийств не осознавал своих действий.

Прокуроры возразили, что жертвы совершенно не были согласны на смерть, поскольку сам Сираиси рассказывал, что они сопротивлялись, пока он их душил.

Подсудимый в конце процесса подтвердил версию обвинения и признал вину.

Также суд решил, что подсудимый был вменяем, чтобы привлечь его к ответственности. Судья заявил, что это дело даст повод людям задуматься о месте и роли социальных сетей в жизни общества. Сираиси говорил, что не будет оспаривать приговор, каким бы тот ни был.

Преступник совершал убийства в период с августа по октябрь 2017 года, его жертвам было от 15 до 26 лет. Об убийствах стало известно 31 октября 2017 года, на Хэллоуин, когда в его квартире нашли останки. При обыске там были найдены девять отрезанных голов и 240 костей, упакованных в холодильники и ящики для инструментов.

В свете дела Сираиси правительство Японии и администраторы социальных сетей занялись поддержкой жителей страны, страдающих от суицидальных настроений.

Напомним, в Японии в результате самоубийств умерли больше людей, чем от осложнений коронавирусной болезни за 2020 год. В октябре число суицидов только среди женщин выросло на 83% по сравнению с этим же периодом годом ранее.

Ранее в Минздраве рассказали, как распознать склонного к самоубийству человека, почему важно помочь таким людям, а также перечислили группы риска.