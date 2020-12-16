В среду, 16 декабря, по всей Украине ожидается пасмурная погода. Однако осадки в виде мокрого снега и дождя синоптики прогнозируют только в восточных регионах страны.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, на западе страны температура днем будет +1..+5 градусов. Значительных осадков не ожидается.

В восточных регионах Украины будет холоднее, днем здесь -1...+1 градус. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют также мокрый снег и дождь.

В северной части страны будет пасмурно, без значительных осадков. Днем -1...+1.

На юге Украины также будет пасмурно, но значительных осадков синоптики не прогнозируют. Днем здесь будет +1...+4 градуса.

В Киеве сегодня днем ожидают температуру от -1 до +1 градус. Без значительных осадков, но солнца не будет.

Напомним, спасатели ГСЧС предупредили украинцев о тумане, гололеде и возможном коллапсе на дорогах в среду, 16 декабря.

Также мы писали, что в МОЗ показали украинцам, как безопасно ходить и правильно падать в гололед.