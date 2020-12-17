Осталось немного времени для долгожданных выходных в Украине, которые введены Кабмином по случаю празднования Нового года 2021 и Рождества Христова.

Граждане страны получат несколько дополнительных дней для отдыха. В это время можно будет провести больше времени с близкими, сделать приятные подарки родным и друзьям, почитать книги, посмотреть фильмы, выспаться, отправиться в небольшое путешествие, вкусно поесть.

На всякий случай напоминаем, когда именно выходные в Украине в конце декабря 2020 года и в январе 2021 года.

В декабре будет один дополнительный выходной - 25 декабря (пятница) - по причине празднования католического Рождества.

31 декабря в Украине рабочий день, сокращенный на один час. Следующий дополнительный выходной будет 1 января (в пятницу). Следом тоже два отдыха - 2 и 3 января.

6 января - рабочий день, сокращенный на час. 7 января - Рождество - выходной день. И еще три выходных - с 8 по 10 января включительно.

Отрабатывать "лишний" выходной 8 января придется в следующую субботу, 16 января.

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