В воскресенье, 20 декабря, на Землю обрушится сильная магнитная буря, она будет трехдневной.

Уже 18 декабря геомагнитная обстановка начинает понемногу нагнетаться. Существуют определеннее группы риска, которые могут особенно сильно чувствовать бурю. Это дети, женщины, пожилые, хронические и сердечные больные. Но есть и ряд знаков Зодиака, которые пострадают больше других. Подробнее - в гороскопе на сегодня.

Близнецам рекомендовано не нервничать. В случае, если вы разволнуетесь, накрутите себя, то может повыситься давление, разболеться голова. Тогда вы начнете воспринимать все очень остро. В итоге все будет валиться из рук вон, вы можете кому-то нагрубить.

Поэтому совет дня: держите себя руках. Если не удается делать это самостоятельно, попейте чай из мелиссы или легкое успокоительное.

У Львов могут обостриться хронические заболевания. Причем, это может быть связано с вашим образом жизни или питанием. Допустим, если съедите то, что вам не рекомендовано, или же оденетесь легко и перемерзнете.

Для вас совет дня: выбирать на сегодня вещи и обувь по погоде, не пить алкоголь, полезно питаться, не перегружать себя эмоциями, пораньше лечь спать.

У Стрельцов могут не получаться дела и в личной жизни, и по работе. Причинами будут стать ваша излишняя самоуверенность, экспрессивность, несдержанность.

Отсюда совет дня: контролировать свои слова и поступки. Думайте, что вы говорите под призмой того, не будет ли это обидно или оскорбительно для вашего собеседника.

В отдельном материале для вас: гороскоп на 2021 для всех знаков Зодиака.