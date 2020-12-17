В четверг, 17 декабря, более плодотворной будет первая половина дня, поэтому все важные и емкие дела лучше сделать до обеда. К вечеру может возникнуть конфронтация с окружающими и будет сложно договориться. Во всем потоке дел и событий некоторые знаки Зодиака узнают что-то важное для себя.

Телец

Тельцам стоит приготовиться к важным изменениям. Они не наступят резко, но сегодня заложится первый кирпичик. Возможно, это будет какое-то понимание, что нужно менять ситуацию, разговор или поступок вашего партнера, после которых вы поймете, что ваши отношения изменятся. Нельзя будет сказать однозначно - хорошо это или плохо - но несомненно до конца года случится то, что уже давно назревало.

Рак

Раки сегодня, сами того не подозревая, подтолкнут кого-то к важному для себя решению. Какой-то значимый человек рядом с вами (начальник, кто-то из родителей, муж или жена) колеблются и от ваших поступков будет зависеть, какая чаша весов перевесит.

Дева

Девам сегодня улыбнется удача. Есть все шансы, что благодаря случайности, вы получите что-то важное - знакомство, встреча, деловое предложение, нужная информация. Просто расслабьтесь и не пропустите важных знаков от Вселенной.

Стрелец

У Стрельцов все самое важное сегодня будет происходить в голове. Вы можете сделать какое-то открытие о себе и о других. Оно поможет вам посмотреть по-новому на привычные ситуации и позволит нащупывать мир по-новому.

Козерог

У Козерогов сегодня что-то важное произойдет в сфере работы: важная сделка, закрытие проекта, повышение. Что-то повернется в лучшую сторону и принесет вознаграждение за ваши старания.