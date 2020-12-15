Запорожский областной совет оказался в центре скандала.

Сегодня часть депутатов совета закрылись в кабинете у главы обладминистрации Виталия Боговина (он избрался от "слуг народа") и объявили его главой облсовета.

В оппозиции уже заявили о перевороте и потребовали возбудить уголовное дело.

Проблемы в облсовете начались еще на прошлой неделе.

Первая сессия Запорожского облсовета 11 декабря открылась в 14:00 и продолжалась до часу ночи, 12 января. На повестке дня был всего один вопрос – голосование за главу облсовета. Причем власти изначально продвигали на эту должность Виталия Боговина.

В Запорожском облсовете 84 депутата. 23 из них у "ОПЗЖ", 19 - у "Слуги народа", 10 - у Европейской солидарности, по 9 у партии "Единение" (партия мэра Запорожья Буряка), по 8 у "Оппозиционного блока" (проект Ахметова) и "За будущее" и 7 голосов у "Батькивщины".

Как сказал "Стране" один из депутатов, Офис президента хотел собрать коалицию из "Слуг народа", "Единения", "Оппоблока" и "Батькивщины". Вместе у них было 43 голоса, необходимые для формирования большинства. Однако далеко не все депутаты от этих партий (в том числе и "слуги народа") хотели голосовать за Боговина.

"Отношение к нему и в регионе в целом, и в депутатском корпусе, мягко говоря, неоднозначное, но Банковая нагибала очень сильно", - говорит один из депутатов.



Первое же заседание выдалось скандальным, а голосовать начали лишь в полночь.

Причем депутатам вместо "галочек" и "крестиков" в бюллетенях велено было голосовать за Боговина "номерами", по которым потом можно было вычислить кто как голосовал. При том, что по закону голосование за главу облсовета должно быть тайным.



"Каждому депутату присвоили условный номер. И каждый депутат из фракций условной коалиции вместо галочки либо плюсика в квадратике напротив Боговина написал свой номер – это грубое нарушение законодательства и нарушение тайны голосования. Но голосов все равно не хватило. Вместо 43 было всего 40. И тогда группа поддержки Боговина попыталась вынести бюллетени, чтобы, видимо, потом туда часть докинуть", - рассказывает наш источник.

О том же публично заявили и депутаты Запорожского облсовета от оппозиционных фракций, опубликовал фото бюллетеней с номерами за голосование.

Те самые бюллетени, в которых депутаты в обход закона голосовали номерами, а не "крестиками". Фото: Фейсбук Игоря Артюшенко

В итоге депутаты вообще отказались голосовать. Главу облсовета так и не выбрали.



В сети появилось видео, на котором видно, что запорожский депутат от партии "Батькивщина" Вячеслав Колесников пытался бежать из зала вместе с бюллетенями с результатами выборов главы облсовета.





Сегодня эпопея с Запорожским облсоветом продолжилась.

В 14:00 было назначено продолжение сессии.

Сразу же начались подтасовки между двумя фракциями - ОПЗЖ и "Слуги народа". Они начали доказывать, что именно их представитель имеет право вести сессию.

В итоге в президиуме было два председательствующих, которые делали взаимоисключающие друг друга заявления и объявления.

"Председательствующая от "слуг" пошла на обман - сказала, что заседание облсовета переносится на четверг, чтоб усыпить бдительность оппозиции. Но после этого "Слуги народа" вместе с "Единением", "Оппоблоком" и" Батькивщиной" тайно закрылись в кабинете губернатора для совещаний, не пуская туда других депутатов. А потом объявили, что Боговина якобы избрали главой облсовета. Но сколько депутатов там было и как они голосовали - никто не знает. Оппозиция говорит - 43 депутатов там не было. По сути грубо нарушены все процедуры. Есть судебная практика, которая говорит, что в случае, если сессии проводятся тайно, на заседание не приглашены депутаты, то такие принятые решения подлежат отмене", - уточнил наш источник.

Интересно, что во время всех этих событий в здание вызвали полицию и представителей "патриотических" организаций в камуфляже.

В партии "Оппозиционная платформа за жизнь" назвали произошедшее переворотом.

"Сорвав работу сессии и объявив о ее переносе, Боговин с частью депутатов закрылись в кабинете для совещаний и короновали "губернатора в законе" на пост председателя областного совета. ОПЗЖ считает события в областном совете Запорожской области антидемократическим переворотом. Мы не признаем подложных решений, состряпанных на коленке частью депутатов в кабинете губернатора, и считаем сессию областного совета несостоявшейся. Обращаемся к руководству Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований с требованием расследовать факты попытки насильственного захвата власти, препятствования работе Запорожского облсовета, что имеют квалификационные признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 341, 351 УК Украины", - заявляет партия.

Также в ОПЗЖ потребовали от президента Владимира Зеленского "остановить антиконституционные и преступные действия своих подчинённых".