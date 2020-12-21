Сегодня, 21 декабря 2020 года, день зимнего солцестояния - важный день в астрологии и эзотерике.

Сегодня Солнце максимально опустится в южное полушарие и наступит астрономическая зима. Это произойдет в 10 часов 02 минуты 19 секунд.

Ночь будет самой длинной в году, а день - наиболее коротким. Но затем световые сутки уже пойдут в рост.

С этим днем связано много примет, гаданий, суеверий. Люди загадывают желание и планируют зачатие ребенка. Поскольку считается, что сегодня открываются небеса, то день энергетически очень сильный.

Самые известные и популярные ритуалы мы публикуем для читателей "Страны". Также мы рассказываем, что можно и нельзя делать согласно по народным поверьям и по астрологии.

День зимнего солнцестояния 2020 - что можно и нельзя делать

Несмотря на то, что сегодня магнитная буря, день зимнего солнцестояния считается энергетически заряженным и переломным. В связи с этим вечером принято загадывать самые заветные желания. Нужно формулировать их четко и не желать ничего плохого, подробнее...

Нынешнее солнцестояние будет абсолютно уникальным. Юпитер и Сатурн впервые за 800 лет окажутся на минимальном расстоянии. Планеты образуют яркую звезду, которую ученые называют Вифлеемской, как во время рождения Иисуса Христа. Это отличный знак, который говорит о том, что все неприятности и сложности 2020 года должны закончиться.

Именно 21 декабря называют одним из самых удачных дней годы для зачиная ребенка. Наши предки верили, такие малыши будут здоровыми и счастливыми.

В этот день можно стричь и красить волосы, а также экспериментировать со своей внешностью. Рекомендовано вернуть долги, выбросить старые вещи и поломанную технику. Полезно начинать новые дела и проекты.

Именно сегодня нужно планировать будущий год, начать активную подготовку к празднованию Нового года, в том числе нарядить елку. По лунному календарю заниматься всем этим можно до 29 декабря. В нашем отдельном материале - как все это успеть и сделать правильно с точки зрения астрологии.

Если вы не соблюдаете Рождественский пост, то в этот день нужно накрыть богатый стол, побольше еды можно дать домашним животным. Считается, что это даст толчок для сытого 2021 года. Но от употребления алкоголя и гулянок лучше воздержаться.

День благоприятствует медитации - духовному и физическому очищению. Вечером важно избежать одиночества, лучше провести время в кругу семьи, чтобы не быть один на один со своими заботами в будущем году.

Ритуалы на день зимнего солнцестояния 2020, гадания и народные приметы

На день зимнего солнцестояния некоторые делают разные заговоры и ритуалы. О них мы расскажем ниже, но напомним: Церковь подобные обряды считает языческими и не поддерживает.

Заговор на удачу. Нужно утром или днем налить дома в стакан воду, а вечером выпить. Про себя в это время нужно повторять:

Удача приди, счастье приди, горе уходи

Ритуал на деньги. Те, кто хотят улучшить свое финансовое положение, ночью 21 декабря клали монеты крупного номинала напротив зеркала. Их терли друг о друга и приговаривали:

Монета к монетке, желание к желанию - пусть все сбудется в Нового году!

Обряд на исполнение мечты. Чтобы исполнилось самое сокровенное желание, нужно вечером написать его на бумаге и сжечь. Лучше всего там описывать крупные покупки, просить помощь в личной жизни, рождении детей.

Напомним: нужно быть осторожными, чтобы случайно во время обряда не устроить возгорание. Под бумагу с желанием подготовьте тарелку и на всякий случай будьте возле раковины и кранов с водой.

Гадание на суженого. Новогодние и рождественские праздники - главное время мечт девушек о замужестве. Самое популярное гадание - написать на листочках имена мужчин и положить их под подушу. Перед сном сказать:

Милый, кто меня любит, приснись, во сне мне явись

Народные приметы. В основном они касаются погоды:

такой, как сегодня, погода будет 31 декабря,

если пойдет дождь, весна будет пасмурной и с осадками,

тихий день без ветра - будет хороший урожай плодовых деревьев и ягод,

на деревьях иней - к хорошему урожаю зерна.

Специально для наших читателей: восточный гороскоп на 2021 год - чего ждать всем от белого Быка.

С днем зимнего солнечностояния 2020!

Еще на день зимнего солнцестояния отправляют красочные картинки, открытки и гифки. Их мы публикуем ниже.