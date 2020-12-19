Святой Николай. Фото с сайта pixabay.com
Святой Николай. Фото с сайта pixabay.com

Сегодня, 19 декабря, отмечается день святого Николая. День ангела отмечают и все мужчины - обладатели этого красивого имени. 

Николай Чудотворец - покровитель детей. В связи с этим принято класть под подушки малышам подарочки. Еще люди пекут и едят вкусные пряники и печенья, которые  называют николайчиками. Важно не забывать и о ребятах, у которых нет родителей, и тех, кто нуждается в лечении - им по возможности можно направить помощь. Это будет самым главным и лучшим поступком дня. 

На день святого Николая нельзя тяжело работать по дому, ругаться, кричать, давать взаймы. Воцерковленные люди посещают службы в храме. Им разрешается послабление в Рождественском посте

В отдельном материале мы подготовили идеи подарков на день святого Николая для детей и взрослых, рецепт имбирного пряника с украшением. В ниже - поздравления и пожелания с праздником в картинках и стихах, они на русском и украинском языках. 

Поздравления с днем святого Николая - открытки и стихи

с днем святого Николая

Поздравляю с Днем святого Николая,
И подарков много я желаю,
Чтобы все имел, о чем мечтал,
Человеком замечательным ты стал!

Чтобы все прекрасно получалось,
Что задумал, чтобы удавалось,
Чтобы дружба крепкая была,
И любовь чтоб за руку вела!

Чтобы мир чудесный открывался,
Людям ты открыто улыбался,
Помогал другим, как Николай,
Жил как будто на земле есть рай!

с днем святого николая гиф

С Днём Святого Николая!
Пусть любовь наполнит дом,
Нежность в сердце засияет,
Всё окутает теплом.

Пусть сбываются надежды,
Манит радость добротой,
Дарит счастья бесконечность
И успех большой-большой!

открытка с днем святого Николая

В день Святого Николая,
Я от всей души желаю,
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.

картинка с днем святого Николая

С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!

с днем ангела Николая

С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.

з днем святого Миколая

Православных поздравляю
С Днем святого Николая!
Николай убережет
От печалей и невзгод!

Будут пусть здоровы дети,
Будет мир на всей планете,
Будут добрыми друзья,
Будет дружною семья,

Пусть нам всем во всем везет,
И сейчас, и через год!
Я добра вам всем желаю
В День Святого Николая!

вітання з днем святого Миколая

Набита подушка хай буде вам щастям!

Земної злагоди й тепла!

Нехай здійсниться ваша казка,

Така чудова і ясна!

І всього кращого бажаю,

І з днем Святого Миколая!

картинка з днем святого Миколая

У день великого святого

Чудотворця Миколая,

Покровителя діток,

Я тобі мій друг бажаю:

Багато світлих днів прекрасних,

Щоб було щастя до небес,

Бажань лиш лагідних і ясних,

Здоров'я, радості, чудес!

с днем святого Николая 2020

Вітаю тебе з Миколаєм!

Хай буде все в житті прекрасно,

Всі перепони подолаєм

І в домі завжди буде ясно!

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