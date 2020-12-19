Сегодня, 19 декабря, отмечается день святого Николая. День ангела отмечают и все мужчины - обладатели этого красивого имени.

Николай Чудотворец - покровитель детей. В связи с этим принято класть под подушки малышам подарочки. Еще люди пекут и едят вкусные пряники и печенья, которые называют николайчиками. Важно не забывать и о ребятах, у которых нет родителей, и тех, кто нуждается в лечении - им по возможности можно направить помощь. Это будет самым главным и лучшим поступком дня.

На день святого Николая нельзя тяжело работать по дому, ругаться, кричать, давать взаймы. Воцерковленные люди посещают службы в храме. Им разрешается послабление в Рождественском посте.

В отдельном материале мы подготовили идеи подарков на день святого Николая для детей и взрослых, рецепт имбирного пряника с украшением. В ниже - поздравления и пожелания с праздником в картинках и стихах, они на русском и украинском языках.

Поздравления с днем святого Николая - открытки и стихи

Поздравляю с Днем святого Николая,

И подарков много я желаю,

Чтобы все имел, о чем мечтал,

Человеком замечательным ты стал!

Чтобы все прекрасно получалось,

Что задумал, чтобы удавалось,

Чтобы дружба крепкая была,

И любовь чтоб за руку вела!

Чтобы мир чудесный открывался,

Людям ты открыто улыбался,

Помогал другим, как Николай,

Жил как будто на земле есть рай!

С Днём Святого Николая!

Пусть любовь наполнит дом,

Нежность в сердце засияет,

Всё окутает теплом.

Пусть сбываются надежды,

Манит радость добротой,

Дарит счастья бесконечность

И успех большой-большой!

В день Святого Николая,

Я от всей души желаю,

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

С Днем святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придет,

И все то, что долго ждали,

Наконец произойдет!

С Днем святого Николая!

Пусть в делах он помогает,

Счастье и здоровье дарит

И в беде вас не оставит.

Пусть избавит от невзгод,

Много радости пошлет.

Православных поздравляю

С Днем святого Николая!

Николай убережет

От печалей и невзгод!

Будут пусть здоровы дети,

Будет мир на всей планете,

Будут добрыми друзья,

Будет дружною семья,

Пусть нам всем во всем везет,

И сейчас, и через год!

Я добра вам всем желаю

В День Святого Николая!

Набита подушка хай буде вам щастям!

Земної злагоди й тепла!

Нехай здійсниться ваша казка,

Така чудова і ясна!

І всього кращого бажаю,

І з днем Святого Миколая!

У день великого святого

Чудотворця Миколая,

Покровителя діток,

Я тобі мій друг бажаю:

Багато світлих днів прекрасних,

Щоб було щастя до небес,

Бажань лиш лагідних і ясних,

Здоров'я, радості, чудес!

Вітаю тебе з Миколаєм!

Хай буде все в житті прекрасно,

Всі перепони подолаєм

І в домі завжди буде ясно!