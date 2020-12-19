Сегодня, 19 декабря, отмечается день святого Николая. День ангела отмечают и все мужчины - обладатели этого красивого имени.
Николай Чудотворец - покровитель детей. В связи с этим принято класть под подушки малышам подарочки. Еще люди пекут и едят вкусные пряники и печенья, которые называют николайчиками. Важно не забывать и о ребятах, у которых нет родителей, и тех, кто нуждается в лечении - им по возможности можно направить помощь. Это будет самым главным и лучшим поступком дня.
На день святого Николая нельзя тяжело работать по дому, ругаться, кричать, давать взаймы. Воцерковленные люди посещают службы в храме. Им разрешается послабление в Рождественском посте.
В отдельном материале мы подготовили идеи подарков на день святого Николая для детей и взрослых, рецепт имбирного пряника с украшением. В ниже - поздравления и пожелания с праздником в картинках и стихах, они на русском и украинском языках.
Поздравления с днем святого Николая - открытки и стихи
Поздравляю с Днем святого Николая,
И подарков много я желаю,
Чтобы все имел, о чем мечтал,
Человеком замечательным ты стал!
Чтобы все прекрасно получалось,
Что задумал, чтобы удавалось,
Чтобы дружба крепкая была,
И любовь чтоб за руку вела!
Чтобы мир чудесный открывался,
Людям ты открыто улыбался,
Помогал другим, как Николай,
Жил как будто на земле есть рай!
С Днём Святого Николая!
Пусть любовь наполнит дом,
Нежность в сердце засияет,
Всё окутает теплом.
Пусть сбываются надежды,
Манит радость добротой,
Дарит счастья бесконечность
И успех большой-большой!
В день Святого Николая,
Я от всей души желаю,
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.
С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!
С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.
Православных поздравляю
С Днем святого Николая!
Николай убережет
От печалей и невзгод!
Будут пусть здоровы дети,
Будет мир на всей планете,
Будут добрыми друзья,
Будет дружною семья,
Пусть нам всем во всем везет,
И сейчас, и через год!
Я добра вам всем желаю
В День Святого Николая!
Набита подушка хай буде вам щастям!
Земної злагоди й тепла!
Нехай здійсниться ваша казка,
Така чудова і ясна!
І всього кращого бажаю,
І з днем Святого Миколая!
У день великого святого
Чудотворця Миколая,
Покровителя діток,
Я тобі мій друг бажаю:
Багато світлих днів прекрасних,
Щоб було щастя до небес,
Бажань лиш лагідних і ясних,
Здоров'я, радості, чудес!
Вітаю тебе з Миколаєм!
Хай буде все в житті прекрасно,
Всі перепони подолаєм
І в домі завжди буде ясно!