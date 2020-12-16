Наступило 16 декабря 2020 года - второй лунный день.

Обычно люди хотят начинать новую жизнь с 1 января. Однако не всем известно, что в этом вопросе нужно опираться на лунный календарь.

Если вы запланировали меняться в 2021-м, то делать шаги нужно прямо с сегодняшнего дня. Иначе велика вероятность, что вы так и не станете лучше. Подробнее - в сегодняшнем гороскопе.

Ракам в будущем году - очистить свой круг общения от недоброжелателей и тех, кто лишает вас жизненной энергии. В идеале с ними нужно полностью прекратить общение. Но в крайнем случае сократите его минимально, до деловых контактов.

Весам важно приступить к обучению. Если вы уже учитесь, то поднажмите - уделяйте занятиям больше времени. Воспитывайте в себе силу воли, чтобы получить знания самостоятельно и не отвлекаться на посторонние дела.

Стрельцам желательно изменить жизнь с помощью занятий спортом. Попробуйте то, чем вы не занимались ранее. Это может быть бег, дыхательная гимнастика, йога, спортивная ходьба. На этой и следующей неделе можете пробовать что-то новое. В итоге ваш организм сам выберет что-то оптимальное, комфортное и полезное.

Водолеям Звезды советуют в будущем году улучшить качество жизни с помощью нормализации режима сна, правильного питания и отказа от алкоголя. Что-то одно не поможет - только комплекс. В результате вы станете другим человеком - более счастливым и уравновешенным.

Рыбам следует начать воплощать в жизнь мечты о своем деле. Если же у вас уже есть бизнес, то подумайте о новых способах развития. Не бойтесь мечтать, даже если постороннему человеку такие идеи могут показаться безумными. Только смелые решения приносят результат!

В нашем отдельном материале - 10 советов астрологов, как правильно подготовиться к новому году.

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