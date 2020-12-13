В сети появилось видео момента взрыва смертника возле здания Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Карачаево-Черкесии.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как можно рассмотреть на ролике, мужчина держит взрывателя за руку. Авторы канала предположили, что это сотрудник силового ведомства. Затем террорист вырывается, бежит ко входу в здание и взрывается на середине пути.

В результате нападения ранения получили пять сотрудников ФСБ и один случайный прохожий. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, взрыв устроил смертник, подъехавший к месту происшествия на машине. Он вышел из авто, забежал во двор учреждения и бросился к сотрудникам службы, находившимся на территории, после чего прогремел взрыв. Сам смертник погиб.

Ранее мы рассказывали о теракте в Архангельске, где анархо-коммунист подорвал себя в здании ФСБ. Пострадали три человека.