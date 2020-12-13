Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к странам-членам организации с требованием создать общую Глобальную коалицию по достижению углеродной нейтральности уже к 2050 году. Глава организации призвал правительства по всему миру объявить чрезвычайное климатическое положение.

Об этом он заявил в ходе онлайн-саммита, посвященного годовщине подписания Парижских соглашений.

Так, в соответствии с предложением Гутерриша, уже к 2030 году страны должны сократить выработку парниковых газов на 45% по сравнению с уровнем загрязнения на 2010 год. Это позволит не дать температуре глобально вырасти больше, чем на 1,5 градуса.

"Может ли кто-либо до сих пор отрицать, что мы столкнулись с масштабной чрезвычайной ситуацией? Поэтому сегодня я призываю всех лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата, пока не достигнута цель по углеродной нейтральности", - заявил он.

По словам главы ООН, с XIX века средняя температура по Земле поднялась на 1,2%. Если ничего не изменить, вскоре потепление достигнет 3%, а это уже может закончиться катастрофой для человечества.

В связи с этим Гутерриш предложил следующие меры:

установить цену на углерод;

прекратить финансирование и субсидирование производства ископаемого топлива;

отказаться от строительства угольных электростанций;

облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей;

сделать обязательной декларацию финансовых рисков, связанных с климатом;

включать цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные решения и стратегии.

Как известно, углеродная нейтральность - это не полное отсутствие выбросов, а такой их объем, который равен возможностям природы поглощать СО2, превращая его в кислород. Это исключит попадание парниковых газов в атмосферу и минимизирует риски глобальной катастрофы в ближайшие десятилетия.

На данный момент достичь такого уровня вредных выбросов к 2050 году обязались Европейский союз, Великобритания, Япония и Республика Корея и еще 110 стран. Китай пообещал сделать это к 2060 году.

Видео: YouTube / Guardian News

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который считает, что климатический кризис несет гораздо большую угрозу человечеству, чем пандемия Covid-19.

Ранее исследователи сравнили влияние первой и второй волны локдаунов на состояние экологии и пришли к выводам о том, что карантин осенью не особо сказался на улучшении климата, так как мощности многих стран продолжают работать в прежнем режиме. А вот во время первого всемирного жесткого карантина, который наступил этой весной, экология начала быстро и заметно восстанавливаться без вмешательства человека, чему поспособствовало закрытие заводов и ограничение прочей вредоносной деятельности человека.