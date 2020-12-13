В Кирилловке Запорожской области многодневный шторм продолжает разрушать инфраструктуру курортного поселка. Владельцы разрушенных баз отдыха обратились за помощью к местной власти.

Об этом сообщает пресс-служба Кирилловского сельского совета.

Так, шторм повредил базы отдыха, которые расположены на Федотовой косе и косе Пересыпь. Уже пятый день стихия рушит инфраструктуру города. Владельцы баз отдыха обратились к местной власти с просьбой помочь в "отсыпке пляжей от моря, чтобы противодействовать подтоплению и разрушению инфраструктуры".

"Приазовский Нацпарк, на территории которого расположен курорт, выделит пострадавшим от стихии базам песчано-черепашковую смесь, чтобы насыпать "новый берег" - говорится в сообщении сельского совета. Власти добавили, что "работы по доставке и отсыпке побережья будут проведены за счет владельцев пострадавших баз отдыха".

Фото Дмитрия Воловика

Напомним, спасатели предупредили о штормах в акватории Азовского и Черного морей.

Также мы рассказывали, как затопило Кирилловку в прошлом году. Пострадали 40 баз отдыха, уровень воды достиг 1 метра.