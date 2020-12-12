Федеральный суд США не удовлетворил иск президента США Дональда Трампа с требованием пересчитать голоса в штате Висконсин спустя более месяца после выборов.

Об этом говорится в решении суда.

"Поскольку истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания, его иск должен быть отклонен. Это исключительный иск. Действующий президент, который безуспешно боролся за переизбрание, попросил федеральный суд помочь аннулировать результаты народного голосования, основываясь на спорных вопросах проведения выборов, которые он очевидным образом мог поднять до голосования. Суд все равно дал истцу шанс отстаивать свою правоту, и тот проиграл по существу дела", - сказал по итогу заседания судья Бретт Ладвиг.

Как известно, в Висконсине избранный президент США Джо Байден победил Трампа на 0,7%, что составляет примерно 20,7 тысяч голосов. В результате Байден получил всех 10 выборщиков из штата. В 2016 году Висконсин помог Трампу выиграть выборы с минимальным отрывом.

Напомним, накануне Верховный суд отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде ключевых американских штатов.

В ответ на это член палаты представителей Техаса, республиканец Кайл Бидерманн предложил организовать референдум о выходе штата из состава США.