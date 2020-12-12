Сооснователь и руководитель германской фармацевтической компании BioNTech, которая вместе с Pfizer создала вакцину от Covid-19, Угур Шахин считает, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета 2021 года. Этому поможет массовая вакцинация.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

Так, по мнению Шахина, решение проблемы коронавируса уже найдено, и это – вакцинация. С помощью прививок станет возможным контролировать распространение вируса уже к концу лета 2021 год.

"Надеюсь, мы сможем очень быстро внедрить вакцину, значительно сократив количество госпитализаций", – сказал руководитель BioNTech.

Компании Pfizer и BioNTech пообещали доставить 1,3 миллиарда доз вакцины в страны по всему миру уже к концу следующего года. Шахин говорит, что компании "могут поставить еще больше доз в 2021 году", несмотря на возникшие ранее проблемы с нехваткой материалов.

Ранее Угур Шахин предсказал тяжелую зиму, из-за того, что вакцинирование не успеет оказать значительного влияния на число заражений коронавирусом.

Также сообщалось, что аллергикам посоветовали не прививаться вакциной от Covid-19 производства Pfizer.