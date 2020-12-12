В "ДНР" заявили об открытии в понедельник на один день пункта пропуска "Еленовка" на линии разграничения.

Об этом сообщает "Штаб по предупреждению коронавируса ДНР" в Telegram.

"В понедельник, 14 декабря 2020 года, КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. При въезде на территорию граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19)", - указано в сообщении.

При положительном тесте больного направляют в ближайшую больницу на территории "ДНР". Но, даже если тест окажется отрицательным, въезжающих обяжут просидеть неделю на самоизоляции по месту проживания.

В "ДНР" заявляют, что пересечь линию разграничения можно будет с 09:00 до 16:30 при наличии прописки в Украине или на неподконтрольных территориях. Также потребуется "разрешение Межведомственного оперативного штаба ДНР".

О работе пункта пропуска "Еленовка" в другие дни будет сообщено позднее.

Напомним, ранее в "ДНР" сообщили, что после 10 ноября продолжит работать только один пункт пропуска из четырех - "Еленовка". Людей через него будут пропускать не каждый день, а в рамках еженедельного "гуманитарного коридора".

Недавно "Страна" разбиралась, как жители "ДНР" ездят в Украину через Россию и сколько платят пограничникам.