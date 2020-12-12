Британцам удалось выяснить, что хлеб может быть не только эффективным оружием против грабителей, но и хорошим средством заработка. Так, Франческа Баркер-Миллс, которая уже привлекалась к ответственности за мошенничество, притворилась хозяйкой пекарни и обманула не только инвесторов, но и собственных друзей. Она разогревала покупные изделия на батарее и выдавала за свежевыпеченные.

Об этом пишет Manchester Evening News.

Британка, которой с трудом удалось избежать тюрьмы в 2013 и 2015 году, открыла пекарню в одном из городов Англии, Литтлборо. Она рассказывала, что ее пекарня "The Barker Baker" - это социальное предприятие, которое показывает, что даже бывшие преступники могут делать свой вклад в общественную жизнь.

В то время как друзья и инвесторы поверили рассказам Франчески о том, как любовь к выпечке поменяла ее жизнь, преступница использовала бизнес для выманивания и присвоения денег. Ей удалось убедить инвесторов, что она - участница государственной "схемы согласованного финансирования", а все деньги, вложенные в пекарню, вернуться в двойном размере.

Мошенница разогревала в пекарне на батарее покупной хлеб и выдавала его за свежеиспеченный. Когда подходил срок возвращать деньги инвесторам, она убеждала перевести ей еще немного. Для убедительности Франческа показывала фотографии выписки со своего счета, где якобы у нее была крупная сумма. После получения денег она обрывала связь с партнерами.

В период с 2015 по 2017 год Франческа успела выманить деньги у четырех человек, в общей сложности нанесенный ею ущерб превысил 60 тысяч фунтов (более 2 млн грн - Ред). 10 декабря суд приговорил ее к лишению свободы на два года и три месяца.

Напомним, украинские мошенники придумали новую схему выманивания денег. Они Звонят из НБУ и предлагают компенсацию от Зеленского.

Также сообщалось, что аферисты действуют под видом частных судебных исполнителей чтобы украсть деньги у украинцев.