Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Конгрессом США законопроекта "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году". Дипломаты напомнили, что документ предусматривает выделение дополнительной военной помощи Украине и усиление санкций в отношении России.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Положения этого документа предусматривают, в частности, выделение Украине значительного пакета помощи по безопасности, в том числе через увеличение доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных сил Украины, а также усиление санкционного давления для противодействия подрывной деятельности РФ", - указано в сообщении дипломатов.

"Своими решениями США в очередной раз подтверждают лидерство в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы высоко ценим прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении его обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии", - добавили в ведомстве.

Напомним, Сенат США 11 декабря одобрил военный бюджет на 2021 год, на который грозил наложить вето президент Дональд Трамп. 740-миллиардный законопроект включает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Ранее "Страна" приводила заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США о том, что власти страны, вероятно, будут вынуждены в ближайшие годы урезать ассигнования на военные нужды.