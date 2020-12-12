В Великобритании, которая сейчас находится на сложном этапе переговоров со странами Евросоюза после Brexit, готовят выпустить четыре корабля ВМС на охрану морских границ с ЕС. Военные смогут задерживать рыбаков из европейских стран, если новое соглашение по выходу Британии из Евросоюза не будет подписано до 1 января.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News в субботу, 12 декабря.

Так, если Лондон и Брюссель не сумеют прийти к соглашению на счет рыболовства, то Великобритания начнет охранять свои морские границы, а команды кораблей получат приказ останавливать в британских водах рыболовецкие суда из стран ЕС и задерживать тех, кто ловит рыбу.

Именно вопрос о вылове рыбы стал одним из камней преткновения в переговорах после выхода Соединенного королевства из состава Европейского союза. Планируется, что переговоры в Брюсселе продолжатся на выходных.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Борис Джонсон не смогли договориться о новой сделке по Brexit. По словам главы Еврокомиссии между сторонами сохраняются "существенные различия" в вопросах достижения правил о государственных субсидиях для бизнеса, управления сделками и рыболовству.

Ранее "Страна" уже сообщала о возобновлении торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем.