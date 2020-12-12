Николас Мадуро Герра, сын президента Венесуэллы, сделал прививку от коронавируса. Фото: twitter.com/nicmaduroguerra

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, недавно ставший депутатом парламента Николас Мадуро Герра стал одним из первых в стране, кто сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Об этом сын венесуэльского лидера сообщил в Twitter.

"Спасибо послу и всей России. Обнимаю! Да здравствует братское и благосклонное сотрудничество. Мы всегда победим!", - поблагодарил за возможность вакцинироваться Николас Мадуро Герра.

"Очень горжусь присутствовать в тот момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герради участвовал в 3-м этапе клинических испытаний первой в мире вакцины, зарегистрированной против Covid-19, "Спутник V", - прокомментировал посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Сын президента Венесуэлы сделал вакцинацию от коронавируса. Скриншот https://twitter.com/EmbSergio

Сын президента Венесуэлы сделал вакцинацию от коронавируса. Скриншот https://twitter.com/nicmaduroguerra

Сын президента Венесуэлы сделал вакцинацию от коронавируса. Скриншот https://twitter.com/EmbSergio

Напомним, ранее Турция анонсировала токсикологическое исследование российской вакцины "Спутник V".

Также мы писали, что вакцина от компании Pfizer будет защищать от ковида на год меньше, чем российская "Спутник V".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.