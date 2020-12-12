Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, недавно ставший депутатом парламента Николас Мадуро Герра стал одним из первых в стране, кто сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Об этом сын венесуэльского лидера сообщил в Twitter.

"Спасибо послу и всей России. Обнимаю! Да здравствует братское и благосклонное сотрудничество. Мы всегда победим!", - поблагодарил за возможность вакцинироваться Николас Мадуро Герра.

"Очень горжусь присутствовать в тот момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герради участвовал в 3-м этапе клинических испытаний первой в мире вакцины, зарегистрированной против Covid-19, "Спутник V", - прокомментировал посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Напомним, ранее Турция анонсировала токсикологическое исследование российской вакцины "Спутник V".

Также мы писали, что вакцина от компании Pfizer будет защищать от ковида на год меньше, чем российская "Спутник V".