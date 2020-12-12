Американские ученые выяснили, что ополаскиватели для рта с определенным составом могут нейтрализовать коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 за 30 секунд. В эксперименте приняли участие 260 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Об этом пишет The British Dental Journal.

Так, исследования показали, что зубные пасты, в состав которых входит цинк или фторид олова, а также жидкости для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния (CPC) могут нейтрализовать вирусные частицы коронавируса. Зубной пасте для того, чтобы нейтрализовать 99,9 процентов патогенных частиц потребуется 2 минуты контакта, а для ополаскивателя будет достаточно и 30 секунд.

По мнению одного из авторов исследования, частицы вируса SARS-CoV-2, которые находятся во рту способствуют передаче заболевания. Таким образом, если уменьшить количество вирусов во рту, это может помочь избежать передачи вируса в период действия средств для ухода за полостью рта.

Стоит отметить, что финансировало это исследование одна из крупных компаний по производству средств гигиены для зубов и полости рта.

Напомним, ученые объяснили, почему у некоторых мужчин, перенесших Covid-19, может возникнуть импотенция.

Также сообщалось, что исследования показали плохое влияние удаленной работы на самочувствие.