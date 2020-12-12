Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который недавно вместе со своей дочерью заразился коронавирусом, рассказал "Стране", как переносит болезнь.

"Чувствую себя более-менее нормально. Переношу в легкой форме. Апатия присутствует, головная боль, боли в мышцах, полная потеря обоняния. Но иду на поправку, и надеюсь, до конца следующей недели буду в строю", - прокомментировал Геращенко своей самочувствие.

Ранее мы рассказывали, что с коронавирусом был госпитализирован бывший глава Национальной полиции Украины, а ныне советник министра внутренних дел Арсена Авакова Сергей Князев.

Отметим, что каждый день среди украинских правоохранителей выявляют сотни случаев коронавирусной болезни. Так, в понедельник, 7 декабря, диагноз подтвердился у более 300 сотрудников МВД.