В Польше каждый месяц будут проводить вакцинацию от коронавируса более трех миллионов людей. Работать над исполнением этого плана готовы 8 319 групп медиков.

Об этом сообщает глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на своей странице в Facebook.

Так, в Польше собрано 8319 команд медицинских работников, которые будут делать прививки от коронавируса, вместе с зарегистрированными организациями и медпунктами это позволит каждый месяц делать 3,4 млн прививок. В ближайшее время в польских СМИ начнут активную компанию о необходимости прививки.

"Объекты, организованные в сети больниц, будут задействованы в процессе вакцинации медицинского персонала - врачей, медсестер, парамедиков, больниц и сотрудников клиник. К концу декабря у нас будет полная вакцинация медицинских работников2, - пообещал Дворчик.

Ранее Польша объявила о закупке 60 миллионов доз вакцины от Covid-19. Это в 1,5 раза больше населения страны.

Также сообщалось, что в странах Евросоюза договорились одновременно начать вакцинацию от коронавируса. Также страны ЕС будут координировать процесс распределения вакцин от коронавируса в сообществе.