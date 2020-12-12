Протесты в Париже не стихают уже четвертые выходные подряд. Фото: Twitter

В Париже уже четвертые выходные подряд проходит акция протеста против законопроекта "О глобальной безопасности", который подразумевает запрет на фото- и видеосъемку лиц полиции. Уже задержано как минимум 120 человек. 

Об этом сообщает BFMtv.

Протесты в Париже. Фото: РИА Новости

Так, против "агрессивно настроенных протестующих" были применены водометы, полиция пыталась оттеснить и разделить толпу. После этого в правоохранителей полетели петарды и бутылки. 

Участники колонны, которая двигалась по бульвару Севастополь в центре столицы, кричали: "Зачем они это делают? Что происходит?" и утверждали, что причин для такого поведения полиции нет. 

В результате таких действий пострадал барабанщик из колонны, ему сразу же оказали медицинскую помощь волонтеры. 

Протесты в Париже. Скриншот: Твиттер

Также мы рассказывали о прошлой подобной акции в Париже, прошла еще одна акция которая переросла в уличные погромы.

Как сообщала "Страна", в прошлую субботу силовики задержали 95 участников акции протеста.

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