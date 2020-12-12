Национальный координационный центр кибербезопасности Украины предупредил о повышенном уровне киберугроз. Причиной этому стала хакерская атака на американскую компанию, которая занимается кибербезопасностью.

Об этом сообщил НКЦК на своей странице в Facebook в субботу, 12 декабря.

Так, американская компания FireEye подверглась кибератаке. В результате у нее похитили цифровые инструменты, с помощью которых специалисты Red Team выявляли уязвимости в системах защиты других компаний и правительств. Из-за этого повысился уровень киберугроз и для украинских организаций.

"Имеющиеся данные по атаке переданы для расследования в ФБР и ряду ключевых партнеров компании, также опубликованы индикаторы, с помощью которых можно выявлять признаки использования похищенных инструментов (доступны по ссылке https://github.com/fireeye/red_team_tool_countermeasures)", - объяснили в НКЦК.

В компании FireEye рассказали, что среди инструментов, которые были похищены, есть и простые скрипты для автоматизации сбора данных о цели, и целые фреймворки, аналогичных средствам CobaltStrike и Metasploit, и не содержат эксплойтов нулевого дня. Их в основном используют для активной проверки состояния безопасности сетей и имитации кибератак во время проведения киберучений. С помощью этого инструментария можно вмешиваться в сети и информационные системы, а также использовать его в качестве кибероружия

"По данным FireEye, характер взлома указывает о высокой вероятности причастности к этой кибератаке спецслужб Российской Федерации", - заявляют в сообщении.

Растущее количество инцидентов сигнализирует об увеличении уровня киберугрозы для украинских информационных систем, особенно перед новогодними праздниками и вероятным введением ограничений из-за карантинных мероприятий.

"Национальный координационный центр кибербезопасности вместе с основными субъектами кибербезопасности осуществляют информирование органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры о способах выявления и противодействия похищенного инструментария FireEye. В случае выявления киберинцидентов или признаков кибератаки просим сразу сообщать в Национальный координационный центр кибербезопасности (report@ncscc.gov.ua)", - предупредили в НКЦК.

Ранее в Украине обнаружили утечку данных из сервиса Cloudflare, которая угрожает государственным сайтам.

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